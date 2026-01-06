Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle

Premiér Andrej Babiš se v Paříži zúčastnil zásadního jednání takzvané „Koalice ochotných“, které se poprvé ve své historii zaměřilo primárně na dosažení míru na Ukrajině. Podle Babiše jde o významný posun v mezinárodním přístupu, ke kterému přispěla i účast dvou klíčových vyjednavačů vyslaných Spojenými státy. Hlavním tématem schůzky bylo nastavení budoucích bezpečnostních záruk, které jsou nezbytné pro vznik a udržení trvalé mírové dohody po ukončení bojů.
Přestože se lídři shodli na nutnosti ukončení konfliktu, k finální podobě společné deklarace má premiér i někteří další státníci výhrady. Babiš v této souvislosti jasně deklaroval, že Česká republika se neplánuje zapojit do případné mírové mise přímým vysláním svých vojáků na ukrajinské území. V tomto postoji není Praha osamocena, podobně se k otázce vojenské přítomnosti staví i několik dalších evropských zemí.
„Každý stát má jiné možnosti a k některým bodům deklarace mám, stejně jako někteří další lídři, výhrady. Česká republika nepočítá, stejně jako vícero dalších zemí, s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise,“ napsal Babiš na síti X.
Důležité rozhodnutí padlo také ohledně dalšího osudu české muniční iniciativy, o jejímž možném konci se v posledních týdnech spekulovalo. Premiér po konzultaci s koaličními partnery potvrdil, že projekt bude pokračovat a Česko si v něm zachová roli klíčového koordinátora. Zdůraznil přitom, že do nákupu munice nebudou investovány žádné prostředky z daní českých občanů, neboť financování zůstává plně na bedrech zahraničních partnerů.
„Po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ napsal Babiš.
Premiér v Paříži rovněž ocenil, že navrhované bezpečnostní záruky počítají s dominantní rolí Spojených států. Právě americké zapojení a garance považuje předseda české vlády za nezbytný předpoklad pro to, aby byl budoucí mír skutečně stabilní a dlouhodobý.
