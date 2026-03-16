Pražané se už za měsíc dostanou z jednoho břehu Vltavy na druhý po novém mostě. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) v pondělí odhalil, kdy se slavnostně otevře Dvorecký most. Sloužit bude zejména městské hromadné dopravě.
Beránek o termínu otevření informoval na sociální síti X, kde zveřejnil několik desítek sekund dlouhé video. "Za měsíc, 17. dubna, slavnostně otevřeme Dvorecký most," napsal v doprovodném textu s tím, že pravidelný provoz městské hromadné dopravy bude zahájen o den později, tedy v sobotu 18. dubna.
Dopravní podnik už dříve odhalil, že po novém mostě přes Vltavu povede tramvajové linky 20 a 21 a autobusové spoje 118, 124, 196, 197, 901 a 914. Lidé si tak v druhé polovině dubna budou zvykat na změny v dotčené oblasti.
Dopravce v minulém týdnu uvedl, že na žádost zhotovitele provedl na Dvoreckém mostě zkušební jízdy tramvají. Ověřovala se funkčnost nainstalované světelné signalizace a průjezdný profil nové tratě. "V rámci probíhajícího řízení s úřady o zahájení zkušebního provozu na novém mostě v této záležitosti poskytujeme investorovi a zhotoviteli součinnost," vysvětlil podnik.
Dvorecký most se staví od roku 2022. Propojí oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit bude městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům.
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
Zkáza mostu v Baltimore na videu. Loď ho poslala ke dnu, pohřešuje se několik lidí
Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora
Prezident USA Donald Trump ještě před týdnem tvrdil Británii, že vysílání lodí na Blízký východ není nutné, protože válku s Íránem již vyhrál. Navzdory těmto prohlášením o totálním vítězství se však situace na místě zdá být odlišná. Nyní se Bílý dům obrací na své spojence v NATO i na Čínu s žádostí o námořní pomoc při otevírání Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák