Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora

Jan Hrabě

16. března 2026 20:52

Tramvaj při zkušební jízdě na Dvoreckém mostě. Foto: DPP – Petr Mašek

Pražané se už za měsíc dostanou z jednoho břehu Vltavy na druhý po novém mostě. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) v pondělí odhalil, kdy se slavnostně otevře Dvorecký most. Sloužit bude zejména městské hromadné dopravě. 

Beránek o termínu otevření informoval na sociální síti X, kde zveřejnil několik desítek sekund dlouhé video. "Za měsíc, 17. dubna, slavnostně otevřeme Dvorecký most," napsal v doprovodném textu s tím, že pravidelný provoz městské hromadné dopravy bude zahájen o den později, tedy v sobotu 18. dubna.

Dopravní podnik už dříve odhalil, že po novém mostě přes Vltavu povede tramvajové linky 20 a 21 a autobusové spoje 118, 124, 196, 197, 901 a 914. Lidé si tak v druhé polovině dubna budou zvykat na změny v dotčené oblasti.

Dopravce v minulém týdnu uvedl, že na žádost zhotovitele provedl na Dvoreckém mostě zkušební jízdy tramvají. Ověřovala se funkčnost nainstalované světelné signalizace a průjezdný profil nové tratě. "V rámci probíhajícího řízení s úřady o zahájení zkušebního provozu na novém mostě v této záležitosti poskytujeme investorovi a zhotoviteli součinnost," vysvětlil podnik. 

Dvorecký most se staví od roku 2022. Propojí oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit bude městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. 

Metro by ještě v březnu mohlo opět stavět na všech stanicích linky B

