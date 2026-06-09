Soud opět zasáhl proti Trumpovi. Zrušil poplatek 100 000 dolarů za žádost o víza

Libor Novák

9. června 2026 8:23

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Federální soudce v pondělí zrušil nařízení prezidenta Donalda Trumpa, které zavádělo poplatek ve výši 100 000 dolarů za žádost o víza typu H-1B. Podle soudního verdiktu hlava státu neměla k zavedení takové politiky pravomoc. Tento specifický vízový program přitom hojně využívají americké společnosti k najímání vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků v odborných oblastech.

Americký okresní soudce Leo Sorokin ve svém rozhodnutí konstatoval, že měnit federální imigrační politiku a doplňovat ji o podobné požadavky přísluší výhradně Kongresu. Zmíněný poplatek totiž posoudil jako daň. Zákonodárci podle něj nedali exekutivě povolení k tomu, aby takovou úpravu provedla jednostranně.

Soudce Sorokin, kterého do funkce jmenoval bývalý prezident Barack Obama a který působí v Bostonu, své rozhodnutí detailně popsal ve dvaačtyřicetistránkovém dokumentu. Výslovně v něm uvedl, že prezident nedisponoval žádnou mocí ani delegovanou autoritou k tomu, aby na žádosti o víza H-1B uvalil daň. Tímto krokem byla celá vládní politika v této věci zneplatněna.

Soudní spor iniciovala v prosinci loňského roku koalice demokratických generálních prokurátorů z několika států. Stalo se tak několik měsíců poté, co Trump poplatek 100 000 dolarů zavedl. Prezident se tímto opatřením snažil omezit využívání programu, který byl podle jeho vyjádření zneužíván a nadužíván.

Víza s označením H-1B dávají zahraničním profesionálům možnost ucházet se o zaměstnání v profesích, které jsou považovány za vysoce specializované. Získání tohoto statusu je podmíněno tím, že žadatelé musí mít dokončené bakalářské vzdělání nebo jeho uznávaný ekvivalent. Platnost tohoto typu víza je stanovena na tři roky a následně existuje možnost jeho prodloužení o další tři roky.

Ekonomové v této souvislosti dlouhodobě argumentují tím, že program pomáhá americkým firmám udržovat si konkurenceschopnost a rozvíjet své podnikání. Díky tomu se pak v celých Spojených státech vytvářejí nová pracovní místa. Sorokin v rozsudku odmítl obhajobu administrativy, podle níž měl prezident právo poplatek zavést na základě federálního imigračního zákona, který mu dává prostor měnit americkou politiku v jiných oblastech. Soudce zdůraznil, že Kongres v těchto zákonech prezidentovi pravomoc vybírat daně v imigrační sféře nikde nesvěřil.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Natalie Baldassarre uvedla, že úřad je odhodlán chránit americké pracovníky a plně podporuje Trumpovu agendu Amerika na prvním místě. Poukázala také na dřívější soudní rozhodnutí, které dopadlo ve prospěch administrativy v rámci jiného sporu ohledně této politiky. Ministerstvo podle jejích slov bude i nadále hnát k odpovědnosti společnosti, které nezákonně vykořisťují americké zaměstnance a nevyužívají program H-1B v souladu s jeho původním účelem.

Newyorská generální prokurátorka Letitia James, jejíž úřad žalobu vedl, ve svém prohlášení rozhodnutí soudu uvítala. Podle ní soud ukončil nezákonný pokus administrativy zničit tento klíčový program a s ním spojená pracovní místa. Dodala, že pracovníci s těmito vízy jsou pro stát obrovským přínosem, a proto bude i nadále bojovat proti nespravedlivým útokům na imigrační komunity.

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Zdroj: Libor Novák

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