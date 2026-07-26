Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. července 2026 14:06

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) hodlá s koaličními partnery přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla, který poslancům vrátil novelu zákona ohledně pravidel rozpočtové odpovědnosti. Babiš zároveň vyzval hlavu státu, aby sama na Pražském hradě šetřila. 

Babiš v pravidelném nedělním videu vzkázal Pražskému hradu, že udělá všechno pro přehlasování veta. "Jak máme snížit deficit z jednoho roku na druhý z 310 na 150 miliard? Samozřejmě to nejde, je to vyloučeno, je to ohrožení všeho, i naší obrany," prohlásil premiér a poukázal na to, že Pavel neustále požaduje další prostředky pro armádu. 

Prezidenta nařkl z toho, že ohrožuje zdravotnictví, sociální systém či výstavbu dopravní infrastruktury. "Nechápu, že mu nikdo nevysvětlil, co dělá. Chápu, že on ekonomice a financím nerozumí," poznamenal šéf hnutí ANO. 

Babiš vyzval Pavla, aby čel příkladem a šetřil. Zároveň znovu zmínil, že nemá zájem o střet s prezidentem. "Je mi to velice líto. Byl jsem velice tolerantní, přehlížel jsem, rozchodil jsem všechny podrazy a lži, ale tady jde o lidi. Opozice vám nemá co nabídnout, tak se toho pan prezident zhostil," dodal předseda vlády.

Pavel v tomto týdnu využil svou ústavní pravomoc a vrátil Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. Šlo o jeho první veto během úřadování současného Babišova kabinetu.

Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se v předchozím průběhu července uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra. 

Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

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