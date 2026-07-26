Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil

Premiér Andrej Babiš (ANO) hodlá s koaličními partnery přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla, který poslancům vrátil novelu zákona ohledně pravidel rozpočtové odpovědnosti. Babiš zároveň vyzval hlavu státu, aby sama na Pražském hradě šetřila.
Babiš v pravidelném nedělním videu vzkázal Pražskému hradu, že udělá všechno pro přehlasování veta. "Jak máme snížit deficit z jednoho roku na druhý z 310 na 150 miliard? Samozřejmě to nejde, je to vyloučeno, je to ohrožení všeho, i naší obrany," prohlásil premiér a poukázal na to, že Pavel neustále požaduje další prostředky pro armádu.
Prezidenta nařkl z toho, že ohrožuje zdravotnictví, sociální systém či výstavbu dopravní infrastruktury. "Nechápu, že mu nikdo nevysvětlil, co dělá. Chápu, že on ekonomice a financím nerozumí," poznamenal šéf hnutí ANO.
Babiš vyzval Pavla, aby čel příkladem a šetřil. Zároveň znovu zmínil, že nemá zájem o střet s prezidentem. "Je mi to velice líto. Byl jsem velice tolerantní, přehlížel jsem, rozchodil jsem všechny podrazy a lži, ale tady jde o lidi. Opozice vám nemá co nabídnout, tak se toho pan prezident zhostil," dodal předseda vlády.
Pavel v tomto týdnu využil svou ústavní pravomoc a vrátil Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. Šlo o jeho první veto během úřadování současného Babišova kabinetu.
Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se v předchozím průběhu července uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra.
Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Související
Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci
Babišova vláda chce změnit jednací řád. Premiér prý nedostane více pravomocí
Andrej Babiš , Petr Pavel , státní rozpočet
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil
před 1 hodinou
Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie
před 2 hodinami
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
před 3 hodinami
Zemřel Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie
před 3 hodinami
Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda
před 4 hodinami
Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou
před 5 hodinami
Zelenskyj nepochybuje o další ruské mobilizaci. Nasazeni budou i Severokorejci
před 5 hodinami
Kriminalisté objasnili vraždu po téměř 20 letech. Pachatel ale k soudu nezamíří
před 6 hodinami
Tragédie v Berlíně. Islamista najel do lidí na Pride, nejméně jeden mrtvý
před 8 hodinami
První výhled počasí na příští víkend. Tropy budou úřadovat
včera
Na Klatovsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu
včera
Hradec si odváží z Norska senzační výhru, Jablonec duel plný zvratů v Chorvatsku nezvládl
včera
Česko chce zlepšit proočkovanost proti chřipce. Inspiraci bere ze zahraničí
včera
Hasiči budou mít nového šéfa. Vlček skončil po pěti letech v nejvyšší funkci
včera
Může to být nejhorší epidemie eboly v historii, varují experti z Afriky
včera
Ukončování reprezentačních kariér nebere konce. V národním týmu nebude pokračovat Zelený
včera
Policejní manévry na Klatovsku. Muž měl použít zbraň proti příbuzným
včera
Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci
včera
Foldyna stále nesmí domů. Soud prodloužil předběžné opatření
včera
Nebezpečné počasí. Meteorologové varovali před požáry na dalších místech
Tropické počasí sice v Česku momentálně nepanuje, protože se k nám navrátí až v dalších dnech, přesto platí varování před požáry. Nová výstraha má rozšířenou územní platnost, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě