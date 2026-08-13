Babiš obešel Motoristy. Sucho začal řešit se svým bývalým ministrem

Premiér Andrej Babiš se rozhodl opětovně otevřít téma dlouhotrvajícího sucha v České republice a oznámil záměr obnovit Národní koalici boje proti suchu. Reaguje tak na pokračující vlny veder a tropických teplot, které doprovází jedna z nejsilnějších vln sucha za poslední desetiletí. K řešení situace si přizval bývalého ministra životního prostředí a současného hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce, který se doposud věnoval především svému regionu a otázkám klimatu se vyhýbal.
Nový impuls pro vládní agendu přichází v době, kdy meteorologové pro nadcházející víkend předpovídají opětný nárůst teplot k hranici 35 stupňů Celsia. Babiš zdůvodnil jednání s Brabcem na Úřadu vlády přímo na sociálních sítích aktuální krizovou situací. Brabec v této souvislosti připomněl vznik koalice v roce 2018, kdy se na boji se suchem podíleli odborníci, zástupci ministerstev životního prostředí, zemědělství i pro místní rozvoj, představitelé samospráv a podnikoví správci povodí.
Na základě dosavadních jednání dospěl premiér k závěru, že je nutné fungování této odborné platformy obnovit. Podrobnější informace o tom, jak se do boje se suchem zapojí jednotliví členové kabinetu, plánuje vláda zveřejnit na pondělní tiskové konferenci. V rámci těchto opatření má Babiš naplánovanou také inspekční cestu na vodní nádrž Slapy, kde ho doprovodí ministr zemědělství Martin Šebestyán a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.
Babiš zároveň veřejně vyzdvihl dosavadní výsledky svého hnutí i samotného Brabce v oblasti ochrany životního prostředí z předchozích let. Připomněl například realizaci kotlíkových dotací pro sto tisíc domácností nebo program Nová zelená úsporám. Podle premiéra začala jeho předchozí vláda od roku 2015 systematickou přípravu České republiky na dopady sucha v rozsahu, který do té doby žádný jiný kabinet nerealizoval, a zdůraznil, že hnutí téma ochrany přírody nepodceňuje.
Richard Brabec strávil v čele ministerstva životního prostředí celkem osm let až do roku 2021. S celkovými 2842 dny ve funkci se stal nejdéle sloužícím ministrem jednoho resortu od sametové revoluce. Babiš jeho dlouholeté působení využívá jako argument pro odbornou kontinuitu, kterou chce v boji proti současným dopadům vysokých teplot a nedostatku vody znovu uplatnit.
Postup premiéra a jeho hnutí přichází v momentě, kdy zástupci koaliční strany Motoristé sobě, pod které resort životního prostředí spadá, téma klimatických změn zlehčují. Předseda Motoristů Petr Macinka v minulosti veřejně prohlásil, že klimatická krize skončila. Podobně se vyjadřoval i jeho stranický kolega, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který zimní sněžení komentoval poznámkami o globálním ochlazování.
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Zdroj: Libor Novák