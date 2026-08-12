Páral nebude mít veřejný pohřeb. Rodina se chce rozloučit jinak

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. srpna 2026 21:59

Vladimír Páral
Vladimír Páral Foto: Wikimedia Commons

Česko zasáhla jedna smutná zpráva v samém úvodu tohoto týdne. Známý spisovatel Vladimír Páral zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin. Ačkoliv by se jistě našlo mnoho lidí, kteří by se s ním přišli rozloučit, zřejmě taková možnost nebude. 

Vyplývá to ze slov Páralova kamaráda Jaroslava Beneše. "Žádný veřejný pohřeb nebude, rozloučení proběhne jen v úzkém kruhu rodinném, doma, kde si společně posedí a zavzpomínají," řekl zastupitel obce Drmoul deníku Blesk. Bude se tak respektovat přání vdovy.

O úmrtí spisovatele informoval web iDnes.cz, kterému smutnou zprávu potvrdil právě Beneš. "Pravidelně jsem ho navštěvoval, on se po úrazu už moc nemohl pohybovat, chodit jen za pomoci chodítka. Ale pořád mu to myslelo parádně, i paměť mu fungovala bezvadně. Psychicky byl ve skvělé kondici. Byl to skvělý člověk, génius," uvedl pro zmíněný web. 

Páral se narodil v Praze, ale dětství a mládí prožil v Brně, kde po maturitě na střední škole zahájil studium na Vysokém učení technickém. Následně přešel na obor chemického inženýrství na VŠCHT v Pardubicích, který dokončil a stal se inženýrem. Oboru se pak věnoval na několika místech až do roku 1967, kdy nastoupil na dráhu spisovatele z povolání. 

Psát nicméně začal již dříve. Prvním počinem byl román na pokračování Šest pekelných nocí, který původně vydal krajský deník Průboj. Zřejmě neslavnějším Páralovým dílem je román Milenci a vrazi. Kniha sice vyšla v roce 1969, ale brzy po vydání byla zakázána a až do sametové revoluce skončila v trezoru. 

Páralovo dílo se dělí na černou a nedokončenou bílou pentalogii, spisovatel napsal také několik sci-fi románů a dalších knih. 

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