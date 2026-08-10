Zemřel legendární spisovatel Vladimír Páral

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2026 12:52

Vladimír Páral
Vladimír Páral Foto: Wikimedia Commons

Českou uměleckou obec zasáhla další velmi smutná zpráva. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, jehož některá díla byla i zfilmována. Páral, jenž vystudoval chemii, se psaní věnoval od 60. let minulého století. 

O Páralově úmrtí informoval web iDnes.cz, kterému smutnou zprávu potvrdil spisovatelův kamarád Jaroslav Beneš. "Pravidelně jsem ho navštěvoval, on se po úrazu už moc nemohl pohybovat, chodit jen za pomoci chodítka. Ale pořád mu to myslelo parádně, i paměť mu fungovala bezvadně. Psychicky byl ve skvělé kondici. Byl to skvělý člověk, génius," uvedl Beneš pro zmíněný web. 

Páral se narodil v Praze, ale dětství a mládí prožil v Brně, kde po maturitě na střední škole zahájil studium na Vysokém učení technickém. Následně přešel na obor chemického inženýrství na VŠCHT v Pardubicích, který dokončil a stal se inženýrem. Oboru se pak věnoval na několika místech až do roku 1967, kdy nastoupil na dráhu spisovatele z povolání. 

Psát nicméně začal již dříve. Prvním počinem byl román na pokračování Šest pekelných nocí, který původně vydal krajský deník Průboj. Zřejmě neslavnějším Páralovým dílem je román Milenci a vrazi. Kniha sice vyšla v roce 1969, ale brzy po vydání byla zakázána a až do sametové revoluce skončila v trezoru. 

Páralovo dílo se dělí na černou a nedokončenou bílou pentalogii, spisovatel napsal také několik sci-fi románů a dalších knih. 

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Zdroj: Lucie Podzimková

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