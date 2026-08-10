Počasí aktuálně: Meteorologové varují před vedry a požáry na dalších místech

Meteorologové v pondělí upřesnili výstrahu před tropickými vedry a nebezpečím požárů. Nově se týká dalších oblastí v Čechách a na Vysočině. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pondělní výstraha rozšiřuje riziko požárů i na Vysočinu a varování před vysokými teplotami a zvýšenou zátěží teplem se nově týká i Trhových Svin, Klatov a Domažlic. Časová platnost všech výstrah zůstává beze změny.
"V pondělí se budou maximální teploty pohybovat od 31 do 36 °C. Takto vysoké teploty mohou kromě vysoké zátěže teplem vyvolávat komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice," uvedli meteorologové na sociální síti.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
"Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," upozornili dále meteorologové.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Lucie Podzimková