Ztratí klíčového spojence? Netanjahu riskuje otevřený konflikt s Trumpem

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvykle preferuje diplomatické kličkování a ponechávání si zadních dvířek pro případ nečekaných zvratů. Tentokrát však zvolil neobvykle přímočarý přístup a během nedělního zasedání vlády zcela jednoznačně odmítl patnáctibodový americký plán pro Pásmo Gazy.
Své odmítnutí dokonce v projevu zopakoval, čímž riskoval otevřený konflikt s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten přitom nedávno s velkou pompou oznamoval, že jeho Rada míru s Hamasem dojednala historickou dohodu o úplném odzbrojení výměnou za izraelský odsun.
Zatímco vysoký představitel pro Gazu Nikolay Mladenov se snažil na izraelských televizních obrazovkách vysvětlit, že odzbrojení a stahování vojsk mělo probíhat postupně a pod přísnou kontrolou, izraelský premiér byl nekompromisní. Prohlásil, že izraelská armáda se stáhnout nehodlá, dokud nedojde ke skutečnému a kompletnímu odevzdání všech zbraní Hamasu.
Hnutí Hamas na Netanjahuova slova zareagovalo poměrně zdrženlivě a uvedlo, že nadále trvá na své dřívější dohodě, přičemž vyzvalo mezinárodní prostředníky k tlaku na Izrael. Mezi mnoha pozorovateli však panuje hluboká skepse ohledně toho, zda militantní skupina vůbec někdy hodlá své zbraně dobrovolně odevzdat.
Otevřená konfrontace s Bílým domem vyvolala otázku, proč zkušený stratég Netanjahu zvolil takto radikální a veřejný krok místo tiché diplomacie. Odpověď se skrývá především v blížících se izraelských všeobecných volbách, které proběhnou za necelých dvanáct týdnů a v nichž premiér čelí vážným politickým potížím.
Netanjahu musí tradičně myslet na sestavení budoucí koalice a silná kritika jeho dosavadního postupu ze strany krajně pravicových partnerů ho donutila jednat. Ministři z jeho vlastního spektra ho ostře napadli za údajnou slabost a schvalování pilotních projektů mezinárodní stabilizační síly.
Snaha zalíbit se radikální pravici by však sama o sobě nestačila, jelikož převážná většina izraelské veřejnosti vnímá americký tlak na omezení vojenských operací v Gaze velmi kriticky. Opozice by jen těžko hledala voliče s argumentem, že spoléhání na mezinárodní plány dokáže stoprocentně zabránit opakování masakrů z října 2023.
Trump, který v USA nutně potřebuje zahraničněpolitický úspěch před podzimními volbami do Kongresu, nyní čelí složitému rozhodnutí, jak na izraelský vzdor zareagovat. Zda se americká administrativa pokusí přitvrdit, nebo zvolí vyčkávací taktiku, ukážou až nejbližší dny.
Zatímco vysocí představitelé obou spřátelených zemí nadále vedou zákulisní rozhovory a snaží se hledat styčné body, pro dva miliony obyvatel Pásma Gazy se na zoufalé situaci nic nemění. O jejich dalším osudu se totiž rozhoduje bez nich a v atmosféře hluboké nedůvěry.
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Zdroj: Lucie Podzimková