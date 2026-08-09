Záhada muže z Krkonoš objasněna. Policisté už vědí, co je zač

Záhadu neznámého muže, jehož si policisté převzali na začátku týdne v Krkonoších, se podařilo objasnit. Potvrdila se domněnka strážců zákona, že se jedná o cizince. Policie o tom informovala na webu.
"V současné době již známe totožnost muže nalezeného v Temném Dole. Jedná se o cizího státního příslušníka," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. Příslušníci podle jejích slov prověřili desítky podnětů od občanů.
Policie se případem zabývala od pondělního večera. Krátce před 20. hodinou ji kontaktoval záchranář z Temného Dolu se žádostí o ztotožnění muže, jenž ležel před základnou záchranářů.
"Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje, a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce. Na výzvu policistů k prokázání totožnosti osoba nereagovala, nepředložila žádný doklad totožnosti ani neposkytla potřebnou součinnost," sdělila mluvčí Pižlová.
Strážci zákona našli muže ve světle modrých riflových kraťasech a hnědém triku a převezli ho do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
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Zdroj: Libor Novák