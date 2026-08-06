Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup

Důchody se v rámci pravidelné a automatické valorizace budou zvyšovat i v úvodu příštího kalendářního roku. Valorizační oznámení už ale nemusíte nutně dostat do schránky. Pokud ho člověk chce mít na papíře, může si o něj požádat.
Oznámení o zvýšení důchodu jsou od letošního roku standardně dostupná v elektronické podobě. Klienti, kteří si přejí jejich zasílání poštou, o něj mohou požádat. Pokud již takovou žádost podali a nezrušili ji, není nutné ji podávat znovu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Klientům s datovou schránkou fyzické osoby jsou oznámení o zvýšení důchodu zasílána do datové schránky, ostatní je naleznou po přihlášení na ePortálu ČSSZ. Klienti, kteří dávají přednost listinnému oznámení zasílanému poštou na svou adresu, o ně mohou požádat prostřednictvím tiskopisu "Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě".
"Pokud jste již tuto žádost podali v minulosti a následně ji nezrušili, není nutné ji podávat znovu. Žádost zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvýšení důchodu vám bude zasíláno poštou automaticky," zdůraznil úřad.
Nová žádost se má podávat jedině v případě, že člověk o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě dosud nepožádal.
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Zdroj: Lucie Podzimková