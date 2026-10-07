V Rusku se objevil druhý případ záhadné nemoci. Moskva popírá, že by šlo o mor, WHO žádá vysvětlení

Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o podrobnější informace v souvislosti s novými zprávami o druhém případu těžkého zápalu plic spojeném s protimorovým ústavem v sibiřském Irkutsku. Žádost přichází v návaznosti na úmrtí osmadvacetileté zaměstnankyně tamní laboratoře, ke kterému došlo na začátku týdne. Mezinárodní zdravotnická komunita vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem transparentních dat ze strany Moskvy, neboť v souvislosti s případem panují obavy z možného výskytu plicního moru.
Podle oficiálního vyjádření ruské státní agentury pro ochranu práv spotřebitelů Rospotrebnadzor zemřela pracovnice ústavu na zápal plic neznámého původu. Ruské úřady důrazně odmítají, že by v Irkutské oblasti byl zaznamenán jakýkoli případ moru nebo že by ve vzorcích odebraných zesnulé byly identifikovány nebezpečné patogeny. Regionální představitelé v čele se šéfem sousední Burjatské republiky Alexejem Cydenovem však již dříve naznačili, že by mohlo jít o plicní formu moru. Tuto hypotézu zpočátku zmínila i některá místní média.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus podle webu Politico zdůraznil, že včasná, úplná a transparentní výměna informací podle mezinárodních zdravotnických předpisů je zcela klíčová. Organizace chce od ruských orgánů vyjasnění příčiny úmrtí vědecké pracovnice i vysvětlení zpráv o druhém zaměstnanci s pneumonií neurčené příčiny. Včasné poskytnutí dat podle něj umožní přesně vyhodnotit případná rizika pro veřejné zdraví. Zároveň potvrdil, že mezinárodní organizace nabídla Rusku technickou podporu.
V souvislosti s prvotním podezřením skončilo pod zdravotnickým dohledem více než dvě stě osob, které přišly se zesnulou do kontaktu. Ruské zdravotnické orgány ve svém prohlášení zaslaném mezinárodní organizaci uvedly, že provedly podrobné vyšetřování a u žádného z kontaktů nebyly zjištěny patogeny nebezpečných infekčních nemocí. Světová zdravotnická organizace nicméně upozornila, že oficiální příčina úmrtí laboratorní pracovnice stále nebyla potvrzena.
Situaci velmi úzce sledují představitelé Evropské unie i Spojených států amerických. Evropská komise zařadila projednání tohoto případu na program jednání Výboru pro zdravotní bezpečnost, kde budou zástupci členských států koordinovat svůj postup. Spojené státy vyjadřují rostoucí obavy ohledně míry transparentnosti ze strany ruských úřadů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzval Moskvu k poskytnutí kompletních dat s tím, že spekulace bez dostatku informací by byly neodpovědné.
Podle dostupných informací zaslaly Spojené státy ruské straně oficiální diplomatickou nótu, v níž požadují podrobnější údaje o úmrtí zaměstnankyně laboratoře. Americká diplomacie v dokumentu připomněla Rusku jeho závazky podle mezinárodního práva, které vyžadují včasné sdílení informací o ohniscích infekčních onemocnění. Americký prezident Donald Trump zároveň oznámil, že má v plánu o celé záležitosti v nejbližší době telefonicky hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Plicní mor představuje nejzávažnější formu morového onemocnění, která je bez včasného podání antibiotik smrtelná a šíří se kapénkovou cestou. Protimorový ústav v Irkutsku se specializuje právě na výzkum moru a dalších vysoce nebezpečných patogenů. Světová zdravotnická organizace vyhodnotila aktuální riziko pro Irkutskou oblast jako mírné až nízké, pro zbytek Ruska jako nízké a pro Evropu jako velmi nízké.
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Zdroj: Libor Novák