Výhled počasí na příští týden. Meteorologové naznačili, jak bude

Definitivně poslední dny babího léta jsou tady. Důkazem je i předpověď počasí na příští týden, která už s teplotami nad 20 stupňů nepočítá. Odpolední maxima ale stále mohou vystoupat až na 18 °C, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Babí léto bude v Česku pokračovat i ve středu a místy i ve čtvrtek. Stabilnímu a slunečnému počasí nicméně odzvoní už v závěru tohoto týdne, kdy se zřetelně ochladí. Vyskytnou se také přeháňky, které mohou být v pátek na hřebenech našich nejvyšších hor i sněhové.
Nejchladněji by mělo být v pátek, kdy odpolední maxima s výjimkou jižní Moravy nepřekročí 15 stupňů. Dobrou zprávou je, že více už se pro tuto chvíli ochlazovat nebude. Potvrzuje to i výhled meteorologů na příští týden.
Od pondělí do středy má být většinou oblačno. Ráno se ojediněle utvoří mlhy nebo nízká oblačnost, minima mohou klesnout až na bod mrazu. Výjimečně hrozí i přeháňky. Během dne se bude oteplovat až na 18 stupňů.
Výhled pro ČR od pondělí do středy:
Bude většinou oblačno, v noci a ráno ojediněle tvorba mlh nebo nízké oblačnosti. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C.
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Zdroj: Libor Novák