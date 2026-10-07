Výhled počasí na příští týden. Meteorologové naznačili, jak bude

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. října 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Definitivně poslední dny babího léta jsou tady. Důkazem je i předpověď počasí na příští týden, která už s teplotami nad 20 stupňů nepočítá. Odpolední maxima ale stále mohou vystoupat až na 18 °C, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Babí léto bude v Česku pokračovat i ve středu a místy i ve čtvrtek. Stabilnímu a slunečnému počasí nicméně odzvoní už v závěru tohoto týdne, kdy se zřetelně ochladí. Vyskytnou se také přeháňky, které mohou být v pátek na hřebenech našich nejvyšších hor i sněhové. 

Nejchladněji by mělo být v pátek, kdy odpolední maxima s výjimkou jižní Moravy nepřekročí 15 stupňů. Dobrou zprávou je, že více už se pro tuto chvíli ochlazovat nebude. Potvrzuje to i výhled meteorologů na příští týden.

Od pondělí do středy má být většinou oblačno. Ráno se ojediněle utvoří mlhy nebo nízká oblačnost, minima mohou klesnout až na bod mrazu. Výjimečně hrozí i přeháňky. Během dne se bude oteplovat až na 18 stupňů. 

Výhled pro ČR od pondělí do středy:

Bude většinou oblačno, v noci a ráno ojediněle tvorba mlh nebo nízké oblačnosti. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C.

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