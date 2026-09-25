Je to odpovědné řešení, říká Juchelka o dvou tisících pro důchodce

Důchodce od pondělí vědí, kolik jim stát od ledna přidá. O nižší stovky korun se zvýší měsíční výplata důchodu. Jednorázově pak seniorům přistanou na účtech dva tisíce korun. Navzdory kritice ze strany opozice si vládní představitelé za tímto krokem stojí.
Babišova vláda na pondělním jednání schválila nařízení, které stanovuje, že základní výměra všech důchodů se v lednu zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra stoupne o dvě desetiny procenta, tedy o 34 korun u průměrného starobního důchodu. Ten by v příštím roce měl činit 22 196 korun měsíčně.
Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) se poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě sníží z 41,9 na 40,2 procenta. "Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat," vysvětlil fakt, že koalice se dohodla na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2 000 korun.
"Jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu," dodalministr.
Dvoutisícový bonus by měl dostat každý člověk, který pobírá starobní důchod. Ten se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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