Dálniční známky nebudou automaticky zdražovat. Poslanci to posvětili

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o pozemních komunikacích. Klíčovou změnou je konec automatického zdražování cen dálničních známek. Prošel i návrh na proměnu denní dálniční známky na skutečně čtyřiadvacetihodinovou. Návrh změn nyní poputuje k projednání do Senátu. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna 2027.
"Zvítězil jednoduchý princip: stát nemůže každý rok automaticky sahat lidem hlouběji do peněženek. Děkuji všem, kteří podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Od roku 2022 jejich cena vzrostla o 70 %, zatímco mýtné pro nejtěžší kamiony se za stejné období zvýšilo o 19 %. Takový nepoměr není vůči řidičům osobních aut fér. Jsme tranzitní zemí a je správné, aby se na údržbě našich dálnic odpovídajícím způsobem podílely také zahraniční kamiony, které přes Česko projíždějí. Právě proto připravujeme změny v mýtném systému. Chceme spravedlivější rozdělení nákladů za údržbu komunikací," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Návrh počítá s tím, že ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstanou na stejné úrovni jako letos. Roční dálniční známka bude za 2 570 Kč, třicetidenní dálniční známka za 480 Kč, desetidenní dálniční známka za 300 Kč a denní dálniční známka za 230 Kč.
Aktuálně navržená novela v tuto chvíli zachovává slevy pro bezemisní či nízkoemisní vozidla, tedy plugin hybridy a vozidla na CNG a LNG. Změna nyní není ani u elektromobilů či vozidel na vodík. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
Poslanci dnes také schválili pozměňovací návrh, jenž nahrazuje denní elektronickou známku vinětou čtyřiadvacetihodinovou.
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Zdroj: Libor Novák