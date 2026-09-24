Tony Blair: Británie by se měla do 10 let vrátit do EU

Bývalý britský premiér Tony Blair vyzval premiéra Andyho Burnhama, aby se Velká Británie zavázala k návratu do Evropské unie v horizontu následujících deseti let. Institut Tonyho Blaira (TBI) ve své nové zprávě s názvem Beyond Leave and Remain: A Path to Rejoining a Reformed Europe doporučuje opustit dosavadní striktní omezení týkající se jednotného trhu a celní unie a nahradit dosavadní postupný přístup jasným strategickým cílem.
Blair zdůrazňuje, že by se Spojené království nemělo snažit pouze o návrat k předchozí podobě členství před rokem 2016, ale mělo by usilovat o vstup do výrazně zreformované Evropské unie. Reformovaná Unie by se podle něj měla proměnit v globální mocnost schopnou konkurovat Spojeným státům a Číně. Zpráva TBI v této souvislosti navrhuje etapovitý návrat založený na užší spolupráci v oblastech obrany, energetiky a moderních technologií.
Mezi konkrétními doporučeními zprávy figuruje zapojení do evropského obranného fondu SAFE, vytvoření Evropského partnerství pro energetickou bezpečnost s využitím Severního moře jako společného energetického uzlu a opětovné propojení s evropskými trhy s elektřinou. Zpráva rovněž navrhuje společný postup při dohledu nad bezpečností umělé inteligence a kvantových technologií.
Tlak na revizi vztahů s Evropskou unií posilují i zjištění dalších analytických center. Institut pro výzkum veřejné politiky (IPPR) zveřejnil studii, podle níž absence dohody o vzájemném uznávání produktových standardů připravuje britský export do EU přibližně o 6,5 miliardy liber ročně. Týká se to především automobilového průmyslu, elektroniky a farmacie.
Představitelé organizací podporujících návrat do EU, jako jsou Best for Britain nebo European Movement UK, poukazují na rostoucí podporu veřejnosti i na nutnost čelit současným geopolitickým výzvám. Průzkumy YouGov naznačují, že prosazování návratu do evropských struktur by mohlo být pro vládní stranu klíčovým faktorem pro udržení politické většiny. O otázkách budoucího směřování britsko-evropských vztahů má britský parlament jednat v říjnu.
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