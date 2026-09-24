Rusko čeká velmi bolestivá zima, prohlásil Zelenskyj v OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku s varováním adresovaným Moskvě. Během svého projevu prohlásil, že pokud obě strany nedosáhnou dohody o zastavení útoků na energetickou infrastrukturu před příchodem chladného počasí, Ukrajina bude opětovat údery a způsobí Rusku velmi bolestivou zimu.
Ukrajina se společně se svými spojenci snaží před nadcházející zimou zajistit alespoň omezené dohody týkající se energetické infrastruktury a plavby v Černém moři. Tuto snahu vyvíjí z obav před novou vlnou ruských úderů zaměřených na elektrárny a topná zařízení. Moskva však nadále nejeví o širší vyjednávání o ukončení válečného konfliktu téměř žádný zájem.
Ukrajinci si podle svého prezidenta plně uvědomují, že nadcházející zimní období pro ně může být mimořádně náročné. Zelenskyj před světovými lídry zdůraznil, že v případě pokračujících útoků nebude mít jeho země jinou možnost než reagovat stejně a způsobit těžké ztráty i druhé straně. Útoky na ruské území obhajoval jako nezbytný krok pro samotné přežití Ukrajiny.
Ve svém vystoupení ukrajinský lídr rovněž zmínil, že chápe frustraci a hněv, které válečný konflikt vyvolává na mezinárodní scéně. Přiznal dokonce, že v některých ohledech sdílí pocity amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je pro Kyjev klíčovým podporovatelem. Trump několik dní předtím na své sociální síti vyjádřil rozhořčení nad prodlužujícím se konfliktem a vyzval k jeho rychlému ukončení.
Zelenskyj reagoval na tato vyjádření prezentací údajů o ruských ztrátách, aby poukázal na nesmyslnost ruské agrese. Uvedl, že za posledních osm měsíců zaznamenala ruská strana přesně 248 964 zabitých a zraněných vojáků. Podle ukrajinského prezidenta tak Ruská federace platí za získání každého jednoho tisíce kilometrů čtverečních obrovskými lidskými oběťmi.
V reakci na slova amerického prezidenta o brzkém konci konfliktu Zelenskyj zpochybnil ochotu ruského prezidenta Vladimira Putina ukončit boje. Ruského vůdce označil za jakéhosi „pacienta nula“, od kterého se myšlenka války neustále šíří dál. Zároveň vyloučil možnost jednostranného moratoria na údery proti energetickým cílům, pokud nedojde k oboustranné dohodě.
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