Ruský vojenský vrtulník vlétl do polského vzdušného prostoru

Vrtulník ruských ozbrojených sil typu Mi-8 narušil v dopoledních hodinách polský vzdušný prostor na severu země u města Braniewo ve Varmijsko-masurském vojvodství. O incidentu oficiálně informovalo Operační velitelství druhů ozbrojených sil Polské republiky na sociální síti X. Ruský vojenský stroj letěl ze sousední Královecké oblasti a v polském vzdušném prostoru se zdržoval jen velmi krátce. Vzdušné síly potvrdily, že incident trval necelou minutu, než se vrtulník vrátil zpět nad ruské území.
Polské armádní zdroje webu TVP PL specifikovaly, že ke krátkodobému průniku došlo konkrétně v jedenáct hodin a osm minut. Ruský stroj vnikl do vzdušného prostoru Polské republiky do maximální hloubky přibližně tří stovek metrů. Celková doba, po kterou se vrtulník nacházel nad polským územím, činila přesně čtyřicet dva sekund. Po dosažení této vzdálenosti stroj sám změnil kurz a zamířil zpět nad území Královecké oblasti.
Pohyb ruského vrtulníku byl od samého počátku nepřetržitě sledován radiolokačními systémy polských ozbrojených sil. V reakci na zjištěnou trasu byly okamžitě vzlétnuty polské stíhací letouny do pohotovostního režimu. Současně byly do stavu zvýšené připravenosti uvedeny také pozemní jednotky a prostředky protivzdušné obrany. Armádní velitelství ujistilo veřejnost, že veškeré obranné složky reagovaly standardním a plně profesionálním způsobem.
Mluvčí Operačního velitelství druhů ozbrojených sil podplukovník Jacek Goryszewski vystoupil s komentářem ve vysílání televizní stanice TVN24. Ve svém vyjádření jednoznačně konstatoval, že Ruská federace tímto krokem opětovně testuje připravenost polské protivzdušné obrany. Podle jeho slov probíhalo v dané oblasti plánované cvičení ruských vojsk, které polská armáda pozorně monitorovala. Polské složky byly podle mluvčího od počátku připraveny na vzniklou situaci odpovídajícím způsobem reagovat.
Podplukovník Goryszewski dále zdůraznil, že polská armáda provádí soustavný dohled nad vzdušným prostorem v celé přilehlé oblasti. Sledování probíhá jak v sousedství Královecké oblasti, tak podél hranic s Ukrajinou. Armádní specialisté vyhodnocují jakýkoliv neobvyklý pohyb vojenské techniky v blízkosti polského území. Tento nepřetržitý monitoring umožňuje včasné odhalení potenciálních hrozeb a rychlé nasazení potřebných sil.
Posádky systémů protivzdušné obrany Polské republiky udržují nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pohotovost k zajištění bezpečnosti státní hranice. Vedení ozbrojených sil potvrdilo, že podobné provokační manévry a testy reakčního času probíhají v pohraničních oblastech opakovaně. Polské stíhací letouny i pozemní základny zůstávají v neustálém spojení pro případ potřeby okamžitého zásahu. Veškerá opatření jsou koordinována v rámci aliančních standardů Severoatlantické aliance.
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Zdroj: Jan Hrabě