Tusk varoval před možnými ruskými provokacemi v Polsku a Pobaltí

Rusko může vyzkoušet hybridní dronové či raketové útoky proti Polsku a dalším státům na východním křídle NATO, varoval polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek s odkazem na informace od zpravodajců. Informovala o tom stanice TVP. Podle Tuska může Moskva případné útoky omlouvat tvrzením, že došlo k omylu.
Tusk konstatoval, že takové útoky by Rusku mohly posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny. Aktivován byl zatím jen jedinkrát, a to Spojenými státy americkými po teroristických útocích z 11. září 2001, od nichž v uplynulých dnech uplynulo čtvrtstoletí.
Polský premiér v projevu k Sejmu řekl, že polské zpravodajské informace naznačují, že by Moskva mohla podniknout hybridní útoky s pomocí dronů a raket, jejichž cílem by byly státy podporující Ukrajinu, a vykreslit je jako nešťastné náhody. Útoku by kromě Polska mohly čelit například také pobaltské země.
"Ve zkratce je tu opravdové riziko, že drony a jiné typy raket mohou vstoupit na území jednoho či více států na východním křídle (NATO) a klidně i způsobit škody, zatímco oficiální narativ bude, že nešlo o úmysl," prohlásil Tusk před zákonodárci.
Tuskova slova přicházejí v době, kdy ruská armáda vysílá drony proti cílům, které jsou sice na Ukrajině, ale nacházejí se v blízkosti polské hranice. Ve Varšavě to pochopitelně vyvolává obavy z ruské hrozby.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák