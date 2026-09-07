Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Libor Novák

7. září 2026 13:25

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.

Lídr kandidátky v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund uvedl, že strana získala jasný mandát k vládnutí a jednání s potenciálními partnery zahájila okamžitě po sečtení hlasů. Podle něj strana nejprve osloví všechny politické subjekty a následně vyhodnotí, zda se najdou celé poslanecké kluby nebo jednotlivci ochotní k součinnosti.

Sasko-Anhaltsko má 2,1 milionu obyvatel a tamní civilní rozvědka označuje místní organizaci strany za pravicově extremistickou. Siegmund, kterému je 35 let, však toto hodnocení jednoznačně odmítá.

Zástupci strany již navázali kontakt s jednotlivými poslanci konzervativní Křesťanskodemokratické unie, která v zemi získala 17,2 procenta hlasů. Podle von Storchové je řada členů této tradiční strany velmi nespokojená s vlastním vedením, což otevírá prostor k jednáním.

Jedním ze zvažovaných scénářů je také neformální dohoda s levicově populistickým Hnutím Sahry Wagenknechtové, které získalo pět křesel. Toto uskupení zastává rovněž tvrdý postoj k migraci a podporuje dovoz ruského plynu, zatímco ostatní politické strany spolupráci s pravicovými radikály nadále odmítají.

Od konce druhé světové války se dosud žádné krajně pravicové straně nepodařilo převzít kontrolu nad jakoukoli německou spolkovou zemí. Případné převzetí moci na zemské úrovni by straně přineslo přímé pravomoci nad policejními složkami a místním školstvím.

Von Storchová navíc varovala, že pokud s nimi ostatní uskupení odmítnou spolupracovat, může v zemi nastat hluboký chaos a dojít až k novým volbám. Volební úspěch v tomto regionu vnímá vedení strany jako silný signál pro celé Německo.

Alternativa pro Německo v současnosti vede v celostátních průzkumech veřejného mínění před vládními konzervativci spolkového kancléře Friedricha Merze i sociálními demokraty. Její hlavní voličská základna se nachází ve východních spolkových zemích, přičemž již dříve zvítězila v sousedním Durynsku, kde se jí však nepodařilo získat dostatek mandátů k sestavení vlády.

Mezi klíčové body programu strany patří kontroverzní plán na takzvanou remigraci. Zatímco kritici v tomto pojmu vidí hromadné deportace migrantů, zástupci strany tvrdí, že jde pouze o vyhoštění zločinců a osob pobývajících v zemi nelegálně.

Reakce na volební výsledky ze strany politických soupeřů i zahraničních představitelů jsou velmi výrazné. Podle německého deníku Bild prohlásil kancléř Friedrich Merz na uzavřeném jednání své strany, že výsledek v Sasku-Anhaltsku představuje zásadní přelom a otřásl stranou v samotných základech.

Zcela odlišně reagoval polský premiér Donald Tusk, podle něhož se z triumfu této strany mohou v Polsku radovat pouze idioti a zrádci. Naopak bývalý americký prezident Donald Trump sdílel odhadované výsledky na své sociální síti a ruský zmocněnec Kirill Dmitrijev označil hlasování za historické vítězství pragmatické síly.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu zdůraznila, že voliči strany mají obavy ze ztráty ekonomické stability i vnitřní bezpečnosti. Konzervativní voliči se podle ní obracejí k alternativním politickým směrům z toho důvodu, že jim tradiční politici nenaslouchají. Dodala také, že tradiční konzervativní strany v Evropě postupně mizí ze scény, což se již stalo v Itálii a podobný vývoj hrozí i ve Velké Británii či Francii.

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