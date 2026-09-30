Každá hodina ruských útoků stojí Ukrajinu desítky milionů. Proudové drony tak rychle nečekala

Každá hodina, během které se kvůli raketovým výstrahám zastaví podnikatelská činnost na Ukrajině, stojí tamní ekonomiku přibližně 45 milionů dolarů. Uvedl to ukrajinský ministr hospodářství a životního prostředí Oleksandr Kravčenko v rozhovoru pro The Guardian v Kyjevě. Rusko se v posledních týdnech stále více zaměřuje na infrastrukturu, která tvoří základ ukrajinského hospodářství. Útoky zasahují průmyslové areály, sklady, logistická centra i datová střediska. Podle ministra se tím Ruská federace snaží prakticky zničit celou ukrajinskou ekonomiku.
Ukrajinští představitelé nečekali, jak rychle Rusko vyvine bezpilotní letouny s proudovým pohonem a začne je hromadně nasazovat. Tyto nové zbraně v posledních týdnech intenzivně zasahují Kyjev i další města. Sirény varující před nálety trvají často až deset hodin denně a vyhánějí zaměstnance do krytů. Velká část hospodářství se tak opakovaně ocitá v úplné nečinnosti. Kravčenko zdůraznil, že pokud jsou lidé nuceni strávit den v bunkrech, podnikání se zastaví.
S cílem zmírnit ekonomické škody zavedla ukrajinská vláda nový dvoustupňový systém varování. Červený stupeň upozorňuje na bezprostřední raketové nebezpečí a vyžaduje okamžitý odchod obyvatel do krytů. Žlutá výstraha se naopak používá při hrozbě dronových útoků a umožňuje řadě firem pokračovat v provozu. V současnosti provoz během žlutého stupně nepřerušuje více než polovina ukrajinských podniků.
Žlutý stupeň varování však nepředstavuje záruku absolutní bezpečnosti pro pracovníky. To se potvrdilo začátkem týdne, kdy ruský dronový útok zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva právě během platnosti žluté výstrahy. Při tomto úderu zahynuli dva lidé přímo na pracovišti. Incident ilustruje složité dilema, kterému Kyjev čelí při snaze udržet v chodu běžný život a zároveň chránit obyvatelstvo.
Jen v letošním roce způsobily ruské údery na Ukrajině škody na pevných aktivech v odhadované výši deseti miliard dolarů. Mezi zasaženými objekty jsou ocelárny, skladovací prostory, infrastruktura i datová centra. Rusko navíc efektivně blokuje ukrajinské černomořské přístavy, které dříve zajišťovaly hlavní část vývozu. Ministr přesto věří, že vláda je na nadcházející zimu připravena lépe než v předchozích letech.
Kabinet v současnosti jedná o možnostech, jak soukromým společnostem umožnit nákup vlastních systémů protivzdušné obrany. Kravčenko však upozornil, že firmy se nikdy nemohou zcela ochránit před střelami a drony. Přetrvávající škody způsobené nálety navíc prohlubují už tak značný tlak na ukrajinské státní finance. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno odhadl zbývající letošní rozpočtový schodek na přibližně 27 miliard dolarů.
Částka vyvolala otázky u některých evropských vlád, neboť Evropská unie již schválila úvěrový balíček ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Podle Kravčenka se vládě podařilo schodek snížit na 20 miliard dolarů pomocí výdajových škrtů a vyhledáním dodatečných domácích rezerv. Kyjev nyní usiluje o získání dalekosáhlejší finanční podpory od Unie, Kanady, Japonska a Velké Británie. Součástí jednání je i možnost předčasného čerpání půjček plánovaných až na příští rok.
Ministr odmítl tvrzení, že by za schodkem stála špatná správa financí nebo korupce. Odmítl také spekulace o nadměrných výdajích bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova, jehož odvolání v červenci vyvolalo pouliční protesty. Fedorov se před svým odchodem zasloužil o reformu vojenských zakázek a rychlé rozšíření dronového programu. Mezera v rozpočtu podle současného ministra odráží nižší státní příjmy a rostoucí náklady na vedení války.
Rostoucí finanční nároky souvisejí s potřebou posílit protivzdušnou obranu a urychlit vývoj bezpilotních prostředků schopných zachycovat nové ruské zbraně. Důvěru veřejnosti i západních dárců současně narušují korupční skandály zasahující do nejbližšího okolí prezidenta. Podle nedávného průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu považuje korupci ve vládě za největší problém polovina ukrajinských respondentů. Masivní raketové a dronové údery se umístily na druhém místě s čtyřiceti procenty.
Stejný průzkum ukázal, že 72 procent dotázaných přikládá osobní odpovědnost za korupční jednání vládních činitelů přímo prezidentu Zelenskému. Kravčenko uznal, že Ukrajina musí aktivně řešit jak samotnou korupci, tak přetrvávající negativní vnímání problému doma i v zahraničí. Pro rok 2027 se vnější finanční potřeby země odhadují na více než 52 miliard dolarů, přičemž dosud je zajištěno pouze zhruba 20 miliard. Z tohoto důvodu ukrajinská vláda v současnosti diskutuje o dalším zvyšování daní a škrtech ve výdajích.
Související
Sybiha: Ruský teror proti Ukrajině každým dnem sílí
Ukrajinská armáda podniká třikrát více dronových útoků než Rusko
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti
před 52 minutami
Cestující z letadla popisují chvíle hrůzy. Podle Izraele se mohlo jednat o pokus o teroristický útok
před 1 hodinou
Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě
před 2 hodinami
Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi
před 3 hodinami
Vývojář přiměl AI k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů
před 4 hodinami
Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI
před 4 hodinami
Každá hodina ruských útoků stojí Ukrajinu desítky milionů. Proudové drony tak rychle nečekala
před 6 hodinami
Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat
včera
Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy
včera
Vystrčil ocenil ekonoma Švejnara či hokejistu Pastrňáka
včera
Češky suverénně ovládly Pohár Billie Jean Kingové. Šanci neměla ani Ukrajina
včera
Skotové oplakávají svého oblíbence. Zemřel spisovatel Peter May
včera
Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Wünschová. Bylo jí jen 52 let
včera
Policie řeší případ zmizení Jany Šerjeníkové. Pracuje se čtyřmi scénáři
včera
Ebola v Kongu zabíjí i nadále. WHO má obavy, trasování se komplikuje
včera
Oscarovou herečku Sarandovou zatkli. Protestovala proti Netanjahuovi
včera
EU plánovala totální zákaz prodeje aut se spalovacím motorem. Proč nakonec ustoupila?
včera
FT: Anthropic v neveřejném dokumentu varuje před katastrofickými riziky. AI se může bránit vypnutí
včera
Sybiha: Ruský teror proti Ukrajině každým dnem sílí
včera
Sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě
Poslanecká sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Návrh na svolání schůze podepsalo všech devadesát dva opozičních zákonodárců. Podle předsedy Občanské demokratické strany Martina Kupky mají občané právo na lepší kabinet a opoziční subjekty chtějí zabránit proměně České republiky v takzvaný Babišistán. Samotný premiér už dříve reagoval prohlášením, že se na nadcházející sněmovní jednání těší.
Zdroj: Libor Novák