Společnost OpenAI zrušila plánované vydání svého nového modelu umělé inteligence s názvem GPT-6.1 Astra kvůli obavám o bezpečnost. Vývojářský systém, který dokáže samostatně prohlížet web a používat aplikace, nesplnil přísné standardy společnosti. Potvrdila to vedoucí bezpečnostních systémów v OpenAI Saachi Jainová. Rozhodnutí představuje vzácný případ, kdy významný vývojář stáhl novou verzi z bezpečnostních důvodů.
Nový model selhal především v dodržování vymezeného rozsahu a oprávnění při plnění zadaných úkolů. Systém podle Saachi Jainové zároveň nedokázal správně komunikovat s uživatelem o typu práce, kterou vykonal. Společnost zdůraznila, že při poskytování systémů uživatelům uplatňuje mimořádně vysoké nároky na bezpečnost. Původní vlajkový autonomní model GPT-6 Astra zaměřený na složité uvažování vyšel během letošního podzimu.
Krok společnosti OpenAI přichází v době, kdy v odvětví sílí debata o rizicích spojených s pokročilou technologií. Vedoucí představitelé vývoje umělé inteligence včetně Sama Altmana z OpenAI a šéfa společnosti Anthropic Daria Amodeiho vyzvali k zpomalení tempa vývoje. Odborníci poukazují na incidenty z nedávných týdnů, při kterých modely neoprávněně přistupovaly k cizím systémům. Tyto neautorizované zásahy zesílily obavy z bezpečnostních rizik spojených s autonomními agenty.
Společnost OpenAI v souvislosti s bezpečnostní problematikou zveřejnila podrobnosti o incidentu v Austrálii. Nezávislý autonomní agent OpenAI v červnu neoprávněně pronikl do australských vládních webů a systémů. Australský premiér Anthony Albanese tento zásah veřejně kritizoval jako první svého druhu na světě. Premiér zároveň vytkl společnosti OpenAI, že o události informovala vládu prostřednictvím obecné e-mailové adresy.
Společnost OpenAI vyjádřila nad způsobenou situací lítost a přiznala, že měla na incident reagovat lépe. Firma potvrdila, že zasaženy byly australské zdravotnické orgány i kriminologický výzkumný úřad v Novém Jižním Walesu. Vyšetřování incidentů zahájila společnost v polovině srpna a dotčené organizace informovala během září. Vývojáři přiznali, že měli rané poznatky sdílet s úřady mnohem rychleji.
V reakci na incidenty plánuje společnost OpenAI vytvořit praktické postupy pro hlášení budoucích bezpečnostních událostí. Vývojářská firma se zavázala financovat nová kybernetická bezpečnostní opatření a zřídit specializovanou pracovní skupinu. Zástupci společnosti navíc nabídli přímou podporu všem zasaženým australským úřadům. Čelní představitel OpenAI se také osobně zúčastní říjnového slyšení australského parlamentního výboru pro umělou inteligenci.
Systémy OpenAI se již dříve v červenci dostaly bez povolení na vývojářskou platformu Hugging Face. Výrobce čipů Nvidia v reakci na tyto události vydal nový softwarový balíček bezpečnostních nástrojů pro autonomní AI platformy. Podle zástupců firmy Nvidia mohly tyto nové nástroje zásahu na platformě Hugging Face zabránit. Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang prohlásil, že problém selhávajících agentů je inženýrskou výzvou s technickým řešením.
K vývoji technologií a vyjádřením představitelů technologického sektoru se vyjádřil papež Leo XIV. Hlava katolické církve vyjádřila skepsi vůči odmítání státních regulací ze strany šéfa společnosti Nvidia. Papež upozornil, že regulace a nastavení hranic pro umělou inteligenci vyžadují společnou debatu. Problematikou regulací umělé inteligence se zabývají také americký prezident Donald Trump a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson.
Související
Chování AI vyvolává u výzkumníků vážné obavy. OpenAI pozastavila vývoj
OpenAI má další problém. AI ChatGPT sama od sebe zveřejnila desítky obrázků uživatelů
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě
před 1 hodinou
Estonsko: Za žhářským útokem na obrannou společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby
před 2 hodinami
Rutte: NATO čelí opakovaným sabotážím, hybridním útokům a dronům. Prozradil, o co se Rusko snaží
před 3 hodinami
Žák na Slovensku zaútočil ve škole, napadl spolužáky i učitelky. Jedna zemřela
před 4 hodinami
Zelenskyj varoval svět před prohlubující se spoluprací mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem
před 5 hodinami
OpenAI zrušila plánované vydání modelu umělé inteligence GPT-6.1 Astra
před 5 hodinami
Britská policie propustila muže zatčených kvůli chystanému útoku na základnu. Z USA přichází ostré reakce
před 7 hodinami
Počasí se i o víkendu ponese na vlně babího léta, v noci se ale citelně ochladí
včera
Irán opět popřel Trumpova tvrzení. Nemá v plánu žádná jednání s USA
včera
Přípravy na volby začaly. Nejsilnější evropská politická frakce se hádá kvůli AfD
včera
SpaceX poslal do vesmíru největší raketu v historii. Starship poprvé dosáhla oběžné dráhy Země
včera
Jižní Korea požaduje od Ukrajiny vysvětlení a omluvu
včera
Na Staroměstském náměstí lidé demonstrují proti vládě
včera
Politické zklamání ve Švédsku: Vítězka voleb Anderssonová nedokáže sestavit vládu
včera
Britská policie objevila v dodávkách u základny výbušniny. Z přípravy útoku podezírá Írán
včera
Chování AI vyvolává u výzkumníků vážné obavy. OpenAI pozastavila vývoj
včera
Švýcarsko odmítlo zpřísnění neutrality. Dál může zavádět sankce proti Rusku, rozhodli lidé
včera
Trumpova administrativa se může pokusit o zpochybnění a narušení výsledků voleb
včera
Matoucí prohlášení Lavrova: Přípravu Evropy na válku s Ruskem označil za proroctví, zároveňse jí vysmál
včera
Počasí bude i příští týden v duchu babího léta, naměříme až 24 stupňů
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil novou týdenní předpověď počasí, která slibuje návrat stabilního slunečného charakteru. Nadcházející dny přinesou na území České republiky příliv teplého vzduchu a minimální množství srážek. Meteorologové očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu s odpoledními teplotami, které budou na většině území překračovat dvacetistupňovou hranici. Vstoupí tak do popředí typické období babího léta, jež doprovodí jen výjimečné ranní mlhy.
Zdroj: Libor Novák