Na Staroměstském náměstí lidé demonstrují proti vládě

Na pražském Staroměstském náměstí se v pondělí odpoledne sešly stovky lidí na protestním shromáždění, které uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Hlavním cílem akce je vystavit účet dosavadní vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a motivovat občany k účasti v nadcházejících komunálních a senátních volbách. Organizátoři chtějí prostřednictvím protestu vyzvat veřejnost, aby ve volbách plánovaných na 9. a 10. října nepodpořila populisty a extremisty. Shromáždění zároveň připomíná odkaz bývalého prezidenta Václava Havla.
Atmosféra na náměstí začala houstnout krátce před šestnáctou hodinou, kdy měl být protest oficiálně zahájen. Podle hrubých odhadů redakce se na místě zpočátku nacházely vyšší stovky účastníků, přičemž další protestující neustále přicházeli. Návštěvníci přinesli české státní vlajky, ale i symboly Evropské unie, Ukrajiny a samotného spolku. V blízkosti pódia a u zábran se objevily transparenty namířené přímo proti šéfovi kabinetu Andreji Babišovi.
Na transparentech se objevily nápisy kritizující zadlužování státu nebo Babišův přístup k čerpání evropských dotací. Přípravy na samotný program zahrnovaly stavbu velkého pódia a velkoplošných obrazovek přímo v centru náměstí. Zástupci spolku spolu s pozvanými hosty chtějí během odpoledne zhodnotit aktuální stav země po necelém roce fungování vládní koalice. Produkční akce Robin Suchánek uvedl v pozvánce, že shromáždění má posloužit jako memento současného politického vývoje.
Spolek Milion chvilek tvrdě kritizuje krok vlády, která podle jeho zástupců během necelého roku oslabila řadu pojistek bránících přílišné koncentraci moci. Organizátoři upozorňují zejména na oslabování nezávislosti státní správy a rozebírání pravidel namířených proti střetu zájmů. Kabinetu rovněž vytýkají snahy o změnu financování České televize a Českého rozhlasu, což podle nich ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Vláda navíc podle spolku přistupuje velmi liknavě k celkové bezpečnostní situaci ve světě.
Další výtky demonstrantů směřují ke zpochybňování nezávislých institucí, soudů, prezidenta i Ústavního soudu ze strany vládních představitelů. Spolek též varuje před neodpovědným hospodařením se státním rozpočtem, jehož dluhy budou muset splácet následující generace. Naopak Senát ČR považují organizátoři za klíčovou brzdu a protiváhu proti snahám o další koncentraci moci. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře mají všichni občané v nadcházejících volbách jedinečnou možnost ukázat svůj názor na Babišův styl vládnutí.
Milion chvilek pro demokracii v polovině září zveřejnil speciální deklaraci obsahující takzvané základní demokratické minimum. K tomuto dokumentu se mohou jednotliví kandidáti do Senátu dobrovolně přihlásit a vyjádřit mu svou podporu. Podpisem deklarace se kandidáti zavazují k respektování ústavy i k dodržování mezinárodních závazků České republiky. Mezi tyto klíčové závazky patří především trvalé členství státu v Evropské unii a Severoatlantické alianci.
Pondělní demonstrace na Staroměstském náměstí navazuje na sérii předchozích akcí, které spolek uspořádal během letošního roku. Již v únoru svolali organizátoři setkání na podporu prezidenta Petra Pavla. V květnu následovala další protestní akce zaměřená na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Vedle toho spolek v březnu zorganizoval také rozsáhlé shromáždění na pražské Letné.
Spolek apeluje na voliče, aby k nadcházejícím volbám dorazili v co nejvyšším počtu a vyjádřili svůj občanský postoj. Podle představitelů spolku je důležité zabránit tomu, aby do Senátu uspěli kandidáti hnutí ANO premiéra Babiše. V komunálních volbách má být hlavním cílem nepodpořit zástupce populistických a extremistických politických subjektů. Zástupci organizace zdůrazňují, že účast ve volbách představuje nejúčinnější způsob, jak vystavit účet současnému vládnímu kabinetu.
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Milion chvilek pro demokracii , Demonstrace , Staroměstské náměstí , demonstrace proti Babišovi (6. 5. 2019)
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Zdroj: Libor Novák