Írán od Trumpa stále nedostal odpověď na nabídku otevření Hormuzského průlivu

Írán stále čeká na definitivní odpověď Spojených států týkající se nejnovějšího návrhu na znovuotevření Hormuzského průlivu. Ačkoli americký prezident Donald Trump tuto nabídku veřejně odmítl, teheránská administrativa požaduje oficiální stanovisko doručené prostřednictvím zprostředkovatelů.
Íránský plán počítá s tím, že by k obnovení provozu na klíčové námořní trase a k obnovení jaderných rozhovorů došlo do jednoho týdne. Podmínkou je však splnění několika požadavků ze strany Washingtonu, mezi něž patří zrušení námořní blokády a odvolání sankcí na prodej ropy.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí uvedl, že Teherán sice zaznamenal první reakci šéfa Bílého domu, zprostředkovatelé mu však žádné oficiální vyjádření dosud nepředali. Podle jeho slov pronesl americký prezident mnoho dobrých, ale i protichůdných prohlášení. Íránská strana proto hodlá vyčkat na konečné stanovisko vyjednavačů a teprve na jeho základě přijme další rozhodnutí. Donald Trump v sobotu označil nejnovější návrh Íránu za zcela nepřijatelný.
Prohlášení amerického prezidenta naznačuje, že i přes intenzivní jednání nevznikl žádný hmatatelný diplomatický pokrok. Vysoce postavení íránští představitelé přitom navštívili New York, kde se zúčastnili zasedání Valného shromáždění OSN a setkali se s americkými činiteli. Donald Trump prohlásil, že Íránci chtějí uzavřít dohodu a okamžitě otevřít průliv jen proto, že v konfliktu těžce prohrávají. Dodal také, že dohody uzavírá rád, avšak tento konkrétní návrh akceptovat nelze.
Šéf íránské diplomacie nepopsal přesné detaily předložených podmínek, označil je však za identické s červnovým memorandem o porozumění. Tento předchozí dokument mezi Spojenými státy a Íránem brzy po svém podpisu selhal kvůli obnoveným bojům. Abbás Araghčí novinářům v New Yorku řekl, že při splnění potřebných požadavků lze normální námořní provoz obnovit během sedmi dnů. Volba podle něj nyní leží plně na straně Spojených států.
Ministr Araghčí dále zdůraznil, že nelze bombardovat cizí zemi, hrozit jejím zničením, uvalovat námořní blokádu a zároveň očekávat automatické obnovení bezpečnosti. Představitel Bílého domu v reakci na tato slova sdělil stanici CNN, že mezi stranami probíhají pozitivní a konstruktivní diskuse prostřednictvím zprostředkovatelů. Americká strana však podle něj na uzavření dohody nespěchá, protože má Hormuzský průliv pod plnou kontrolou.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyjádřil k situaci podobný postoj a upozornil na složitost celého procesu. Případná dohoda s Íránem bude podle něj vyžadovat velké množství tvrdé práce v delším časovém horizontu.
Deník The Wall Street Journal s odkazem na americké činitele uvedl, že prezident Trump sdělil svým spolupracovníkům informace o pravděpodobném obnovení bombardovací kampaně. K tomuto kroku by mohlo dojít po nadcházejících průběžných volbách do Kongresu, ačkoli se postoje prezidenta mohou v následujících týdnech změnit.
Samotný Donald Trump se k tématu vyjádřil také během svého vystoupení na zasedání Valného shromáždění OSN. Představitelům členských států řekl, že před ním stojí zásadní rozhodnutí ohledně dalekosáhlých kroků vůči Islámské republice.
Podle svých slov zvažuje, zda uzavře s Íránem dohodu, která zemi umožní obnovu a vybudování ještě silnějšího státu než kdykoliv předtím. Druhou možností je podle amerického prezidenta rychlé zničení Islámské republiky. Trump zdůraznil, že cílem tohoto radikálního postupu by bylo zajistit, aby Írán již nikdy nedostal příležitost zabíjet lidi a ničit ostatní země.
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Zdroj: Libor Novák