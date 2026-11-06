FBI zatkla otce vévodkyně Meghan. Ještě v pátek má stanout před soudem

Federální agenti v pátek ráno místního času na americké Floridě zatkli Thomase Markla, otce vévodkyně Meghan, která je manželkou britského prince Harryho. Informovala o tom americká stanice CNN, která se odkazuje na americké ministerstvo spravedlnosti. Markle je podezřelý z držení dětské pornografie.
Markle měl přechovávat sexuálně explicitní fotografie, na nichž je s nezletilými dívkami. Snímky byly téměř dvě dekády uschovány ve skladech v Los Angeles, které si dvaaosmdesátiletý muž pronajímal. Obviněný senior by se ještě v pátek místního času měl poprvé objevit před americkým federálním soudem.
Zahraniční novináři se pochopitelně snažili kontaktovat vévodkyni Meghan, která se v předchozím průběhu letošního roku přestěhovala z USA zpátky do Velké Británie. Mluvčí páru vzkázal CNN, že v tuto chvíli nebudou dění jakkoliv komentovat.
Nařčení z držení dětské pornografie se objevilo již v předchozích dnech. Otec vévodkyně ze Sussexu tehdy odmítl jakoukoliv vinu a zmínil, že je naštvaný. "Nikdy bych nebyl schopen udělat to, z čeho jsem nařčen. Je to ta nejhorší věc, ze které mě můžete nařknout. Je to snůška lží. Nemám tušení, proč se mě (syn) Tom snaží zničit," nechal se slyšet.
Na celou kauzu dříve reagovala i vévodkyně Meghan. Pro magazín People uvedla, že ji informace zarmoutily. Vzkázala také, že je v myšlenkách s poškozenými dětmi. "V roce 2018 obdržela metropolitní policie dopis, který byl sdílen i se mnou. Obsahoval znepokojivá obvinění mého otce. Byla jsem ujištěna, že se vyšetřují," sdělila někdejší herečka.
"Věřím, že teď musí všichni chápat distanc od mého otce a moje rozhodnutí neumožnit mu mít kontakt s našimi dětmi. Mělo to jediný důvod je chránit," zdůraznila manželka prince Harryho.
"I když je šíře toho, co bylo nyní odhaleno, nechutnější, než si kdo kdy dokázal představit, tak upřímně doufám, že spravedlnosti bude učiněno za dost a že prioritou zůstane bezpečnost a ochrana nevinných dětí," dodala Meghan.
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Zdroj: Jan Hrabě