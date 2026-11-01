Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan

Britská policejní inspekce bude vyšetřovat, jak Metropolitní policie nakládala s dopisem obsahujícím obvinění vůči Thomasi Markleovi, otci vévodkyně Meghan. Informovala o tom britská stanice BBC. Dopis se před lety dostal i přímo do rukou manželky prince Harryho.
Metropolitní policie se ve čtvrtek sama vystavila možnému šetření. Policejní inspekce (IOPC) následně oznámila, že vyšetřování je nutné kvůli podezření, že příslušný sbor selhal, když nepředal informace o možném závažném jednání dotyčného policistům ve Spojených státech amerických.
Vyšetřování se týká dopisu, který obdržela ochranná služba královské rodiny od Roslyn Lovelessové, první manželky Thomase Marklea, s nímž se rozvedla v roce 1975. Thomasova dcera Meghan se k psaní dostala v lednu 2019.
Markle aktuálně čelí nařčení z držení dětské pornografie. Otec vévodkyně ze Sussexu odmítl jakoukoliv vinu a zmínil, že je naštvaný. "Nikdy bych nebyl schopen udělat to, z čeho jsem nařčen. Je to ta nejhorší věc, ze které mě můžete nařknout. Je to snůška lží. Nemám tušení, proč se mě (syn) Tom snaží zničit," nechal se slyšet.
Na celou kauzu reagovala i vévodkyně Meghan. Pro magazín People uvedla, že ji tyto informace zarmoutily. Vzkázala také, že je v myšlenkách s poškozenými dětmi. "V roce 2018 obdržela metropolitní policie dopis, který byl sdílen i se mnou. Obsahoval znepokojivá obvinění mého otce. Byla jsem ujištěna, že se vyšetřují," sdělila někdejší herečka.
"Věřím, že teď musí všichni chápat distanc od mého otce a moje rozhodnutí neumožnit mu mít kontakt s našimi dětmi. Mělo to jediný důvod je chránit," zdůraznila manželka prince Harryho.
"I když je šíře toho, co bylo nyní odhaleno, nechutnější, než si kdo kdy dokázal představit, tak upřímně doufám, že spravedlnosti bude učiněno za dost a že prioritou zůstane bezpečnost a ochrana nevinných dětí," dodala Meghan.
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Policie Velká Británie , Thomas Markle (otec Meghan) , Meghan Markleová , Velká Británie
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Zdroj: Jan Hrabě