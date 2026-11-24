Britská policie zadržela dva muže, kteří se v pondělí pokoušeli vloupat do dovolenkového sídla prince Williama a jeho manželky Catherine. Lupiči se nacházejí ve vazbě, vyšetřování případu pokračuje. Členové královské rodiny se na místě během incidentu nenacházeli.
Dva muži byli zadrženi pro podezření z vloupání a neoprávněného vstupu na cizí pozemek. K incidentu došlo na území venkovského sídla britské královské rodiny Sandringham v anglickém hrabství Norfolk.
Místní policisté obdrželi v pondělí krátce před 18. hodinou místního času oznámení ohledně podezřelé aktivity na zmíněné adrese. Policie nasadila psy, drony a helikoptéru, prohledala oblast a na pozemku zadržela dva muže, kteří skončili ve vazbě. Uvnitř nemovitosti se během incidentu nikdo nenacházel.
Kensingtonský palác se k události z bezpečnostních důvodů nevyjádřil, sdělila britská stanice BBC.
Následník britského trůnu princ William jeho manželka Catherine a jejich děti žijí v areálu královského hradu Windsor. Venkovské sídlo Anmer Hall v Sandringhamu používá rodina zejména během dovolených.
Anmer Hall je nemovitost s deseti ložnicemi, kterou páru předala do užívání tehdejší královna Alžběta II. po jejich svatbě v roce 2011. Nedaleko budovy leží Sandringham House, jedna ze soukromých rezidencí současného panovníka Karla III.
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Princ William , Kate Middleton , královská rodina (gbr) , Policie Velká Británie , Velká Británie
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Zdroj: David Holub