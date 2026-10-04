Princ William by mohl najít cestu k bratrovi. Scénář už se nabízí

Lucie Podzimková

4. října 2026 21:54

Princ William
Princ William Foto: Kensington Palace

Vztahy princů Williama a Harryho nejsou nejlepší. Nic se na tom zatím nezměnilo ani poté, co se druhý jmenovaný vrátil z USA do Velké Británie. Příští rok by ale přece jen mohl nabídnout příležitost k usmíření. Upozornil na to britský deník Daily Mail. 

Podle informací zmíněného deníku se uvažuje o tom, že by se v srpnu 2027 uskutečnila vzpomínková bohoslužba u příležitosti 30. výročí tragické smrti princezny Diany, maminky obou princů. Ve Velké Británii se předpokládá, že takové akce by se oba sourozenci osobně zúčastnili. 

Námitky vůči konání bohoslužby nemá ani král Karel III. Kensingtonský palác, jenž mluví za prince Williama a jeho ženu Kate, se však zatím odmítl oficiálně vyjádřit k tomu, jak si bude v příštím roce připomínat matku. 

Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II. 

Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.

Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. 

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