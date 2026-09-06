Za Brity se s norským králem rozloučí princ William. Dodrží se konvence

Norsko se příští týden rozloučí se zesnulým králem Haraldem V. Na pohřbu monarchy nebude chybět reprezentant britské monarchie. Buckinghamský palác oznámil, že královskou rodinu bude na smutečním obřadu zastupovat následník trůnu princ William. Informovala o tom BBC.
Podle zdrojů BBC je účast prince Williama na pohřbu norského krále v souladu s dlouhodobou konvencí, že panovník, tedy král Karel III., nenavštěvuje pohřby hlav států. Princ z Walesu nicméně nebude jediným členem britské královské rodiny v Oslu. Přítomna má být i princezna Anna, která je kmotrou nového norského monarchy Haakona VIII.
Česko bude na pohřbu reprezentovat prezident republiky Petr Pavel, informovala prezidentská kancelář ve středu na webových stránkách Pražského hradu. Pavel dříve v kondolenci adresované novému králi Haakonovi uvedl, že zprávu o Haraldově úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. Připomněl i osobní setkání se zesnulým monarchou.
"Měl jsem tu čest se s Jeho Veličenstvem osobně setkat a na naše setkání budu vzpomínat s velkou úctou. Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou," napsal prezident.
Harald podle Pavla zanechal výraznou stopu v moderních dějinách Norska i v evropském a mezinárodním veřejném životě. "Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi. Jeho památka tak bude žít nejen v dějinách Norska, ale především ve vzpomínkách jeho lidu a všech, jejichž životů se dotkl," podotkl.
"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti Evy a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, celé královské rodině a občanům Norska," uzavřela hlava státu kondolenční telegram.
Harald V. byl norským králem déle než 35 let. Na trůn nastoupil v lednu 1991 po smrti svého otce Olafa V. Z českých politiků se setkal také s Václavem Havlem a Václavem Klausem. V posledních týdnech života se potýkal se zdravotními problémy a byl hospitalizován v nemocnici v Oslu, přičemž se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval. Harald zemřel v pátek 28. srpna v ranních hodinách.
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Princ William , král Harald V. (Norsko) , královská rodina (gbr) , princezna Anna (Británie) , norsko
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Zdroj: Jan Hrabě