Co si Si Ťin-pching odvezl z USA? Ani zdaleka ne to, v co doufal

Čínský prezident Si Ťin-pching odcestoval na summit do Washingtonu s jasným cílem v podobě stabilizace vzájemných vztahů a zamezení americkému vlivu v otázkách obchodu, technologií či Tchaj-wanu. Přestože mu americký prezident Donald Trump přichystal okázalé přivítání na červeném koberci, čínský lídr nezískal podle BBC od svého protějšku vše, v co doufal.
Hlavním bodem jednání bylo prodloužení příměří v obchodní válce, která dočasně zastavila vzájemné zvyšování cel. Pekingu se však nepodařilo vyjednat roční odklad, v který doufal kvůli snaze překlenout zbytek Trumpova funkčního období. Výsledkem schůzky je prodloužení stávající dohody pouze o několik měsíců, čímž se klíčové spory posouvají do dalšího kola vyjednávání.
Pro Čínu je dohoda o obchodu zásadní především kvůli stavu její domácí ekonomiky. Zatímco čínský export dosahuje rekordních čísel, domácí spotřeba zůstává slabá, nezaměstnanost mladých se drží vysoko a trh s nemovitostmi prochází hlubokou krizí. Přístup na zahraniční trhy tak představuje klíčový pilíř pro udržení hospodářského růstu země.
V otázce Tchaj-wanu čínský prezident opakovaně zdůraznil, že americké dodávky zbraní pro tento ostrov představují pro Peking nepřekročitelnou linii. Sij Ťin-pching opakovaně varoval před rizikem možného vojenského střetu obou mocností. Reagoval tím i na krok amerického prezidenta, který dříve pozastavil schválení zbrojního balíku pro Tchaj-wan v hodnotě čtrnácti miliard dolarů a označil jej za vyjednávací kartu.
Diskuse se dotkla také problematiky umělé inteligence, kde Si Ťin-pching akcentoval potřebu zachování lidské kontroly nad touto technologií. Jednání následovala po varování odborníků z firmy Anthropic před bezpečnostními riziky vývoje. Donald Trump však obavy z extrémních rizik v minulosti opakovaně zpochybňoval.
Konkrétním výstupem summitu se stalo obnovení takzvané pandí diplomacie. Čínský lídr oznámil, že dvě pandy velké dorazí do zoologické zahrady v Atlantě již během několika následujících dnů.
Peking si z celého setkání odváží především silný symbolický úspěch na domovské scéně. Okázalé přivítání na letišti, státní večeře v Bílém domě i doprovodné mediální výstupy pomohly v Číně upevnit obraz Si Ťin-pchinga jako rovnocenného partnera amerického prezidenta.
I přes přátelská gesta a vřelá slova obou představitelů však zůstává hluboká rivalita mezi Spojenými státy a Čínou nezměněna. Diplomatická setkání sice dočasně obrušují hrany vzájemných vztahů, globální souboj o hospodářskou a technologickou převahu ale pokračuje.
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Americký prezident Donald Trump hostil v Bílém domě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na historickém vrcholném summitu. Čínský lídr přicestoval do Spojených států na třídenní návštěvu, která představuje jeho první cestu do amerického hlavního města po mnoha letech. Hlavy obou globálních mocností zahájily jednání oficiálním přivítáním a vojenskou přehlídkou v Růžové zahradě. Program vrcholné schůzky kombinuje oficiální pocty s řešením klíčových ekonomických a bezpečnostních otázek. Na večerní státní večeři se k oběma státníkům připojí nejvýznamnější představitelé amerického technologického a bankovního sektoru.
Zdroj: Libor Novák