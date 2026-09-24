Prošlá vejce ve špagetách mohou za epidemii salmonely v pražské škole

Hromadnou nákazu salmonelózou na Masarykově ZŠ v pražském Újezdu nad Lesy nejspíš zavinily uhlířské špagety připravené z prošlých vajec, přičemž došlo i k nedodržení správného technologického postupu při vaření. Uvedli to hygienici. Zle se udělalo 250 dětem či dospělým. Laboratorně se nemoc potvrdila u 18 lidí, hospitalizováno je 41 pacientů.
Podle zjištění pražských hygieniků byla v uhlířských špagetách vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září, ale personál kuchyně je zpracoval až o šest dní později.
"Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u 13 osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobně, že jde o stejnou nákazu," uvedlaředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.
Ředitel pražské hygienické stanice Vladimír Možíšek zdůraznil, že případ se bere s maximální vážností. "Tento případ bereme s maximální vážností a naše odborné týmy pracují na sto procent. Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví dětí. S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat," sdělil.
Hygienici se podněty zabývají od úterního rána. U dětí i dospělých ze základní školy v Újezdě nad Lesy se projevily zažívací potíže, křeče a vysoké teploty a horečky. Ve středu se v prvních případech potvrdila salmonelóza u hospitalizovaných pacientů.
"Vzhledem k velkému rozsahu nákazy je od začátku toto šetření prioritou. Byla nastavena preventivní opatření, provedena kontrola školní kuchyně a probíhá epidemiologické šetření. Předběžné laboratorní výsledky odběrů surovin a stěrů z povrchů by měly být k dispozici během pátku," dodala hygienická stanice.
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Zdroj: Libor Novák