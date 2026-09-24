Španěl začíná u reprezentace nešťastně. Přibývá omluvenek ze srazu

David Holub

24. září 2026 17:19

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Vzhledem k blížícím se zápasům fotbalové Ligy národů UEFA na přelomu září a října oznámil nový kouč české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia svoji první nominaci. Zprvu v ní byli jen tři nováčci – záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a také Matěj Radosta, který patří mezi nejpřekvapivější hráče v nominaci. Jenže po konci posledního ligového víkendu před reprezentační pauzou musí počítat nový realizační tým hned šest ztrát. 

Za původně nominované, avšak zraněné hráče Davida Zimu, Denise Višinského, Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska musel nově povolat další dva nováčky v reprezentaci Ondřeje Kričfalušiho a Martina Šuberta a spolu s nimi i Martina Vitíka, Václava Sejka, Daniela Vašulína a Jiřího Slámu. Dosavadní kapitán Ladislav Krejčí si v Anglii poranil lýtko, součástí týmu ale zatím zůstává. Tématem byl i pro nové trenéry možný návrat Patrika Schicka do národního týmu, vypadá to ale, že ani za Denii kanonýr Leverkusenu nemění svůj názor na reprezentaci.

Když kouč českého fotbalového národního týmu Santi Denia předstoupil v pátek v poledne před novináři, potvrdil seznam 26 nominovaných fotbalistů na blížící se Ligu národů UEFA, který se objevil na veřejnosti netradičně ještě před nominační tiskovkou.

Už menším překvapením bylo, že se v nominaci pro nadcházející zápasy neobjevila ještě donedávna opora národního týmu útočník Patrik Schick. Forvard Leverkusenu, kde se mu poslední dobou daří dávat góly v každém kole, oznámil konec své reprezentační kariéry krátce po mistrovstvím světa v zámoří, které se z pohledu českého týmu, jak známo, vůbec nepovedlo. Svůj názor na reprezentaci nezměnil ani nyní, kdy je jeho novým trenérem Španěl Denia. „Patrick Schick nemá zájem reprezentovat, byla to pro nás velmi rychle uzavřená záležitost,“ nechal se slyšet na tiskovce manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Dodal k tomu také, že se Schickem mluvil i sám Denia.

Dodejme, že vedle Schicka po světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku ukončili reprezentační kariéru i někdejší kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš a Jaroslav Zelený a křídelník Václav Černý.

Pokud bychom pokračovali v tom, kdo v původní nominaci také nebyl, tak to je jméno útočníka Rayna Naderiho, německého rodáka s možností reprezentovat Česko díky jeho matce. „Velice jsme o něj stáli a určitě bude brzo v našem týmu,“ nastínil k jeho osobě Nedvěd, přičemž Denia ho doplnil: „Je důležité vědět, že v něm máme dalšího útočníka, kterého můžeme oslovit.“

V původní nominaci se objevila jen tři nová jména

Kdo se však v seznamu 26 nominovaných fotbalistů objevil, tak to je teplický křídelník Matěj Radosta. Právě toto jméno překvapilo fotbalovou veřejnost asi nejvíce. Realizačnímu týmu se bude hodit především proto, že díky své univerzálnosti může hrát jak nalevo, tak i napravo. Svou účastí v reprezentačním A-týmu naváže na své reprezentování v mládežnických kategoriích. „Vybírali jsme nejlepší hráče na zápasy, které nás čekají. Hodí se do našeho výběru. Radosta je dobrý křídelník, i ve hře jeden na jednoho, může pomáhat i v obranné fázi,“ vysvětlil Denia, proč sáhl po pětadvacetiletém Radostovi.

O tři roky mladší Lukáš Ambros je dalším nováčkem v reprezentaci. Vysloužil si to za to, jak se mu daří v Anderlechtu. Právě za to belgický klub tento záložník vstřelil hned dvě branky v rámci nedávné kvalifikace Evropské ligy. „Hraje velice dobře v Anderlechtu, dává góly, je takový multifunkční. Je v dobré fázi a je důležité pro nás takové hráče v týmu mít,“ řekl k němu Denia.

Ten pak povolal i sparťana Romana Macka, dalšího nováčka. Tento devětadvacetiletý hráč se po nedávném přestupu do Sparty z Mladé Boleslavi stal jednou z opor letenského klubu. Vzhledem k jazykové bariéře a seznamování se s českým prostředím si však Denia na tiskovce popletl jeho a jiného reprezentanta Michala Sáčka a tak na otázku k Mackovi začal mluvit o Sáčkovi.

Co se týče Sáčka, ten je navrátilcem v české reprezentaci. Naposledy reprezentoval před pěti lety, kdy si připsal jediný start. Obránce polského Górniku Zabrze nemusí figurovat jen na pozici pravého obránce, ale může být platný i jako defenzivní záložník. Nejedná se však o jediného navrátilce do národního týmu. Tím dalším středopolař Alex Král, jenž tak bude moct po více než roce přidat další reprezentační start ke svým dosavadním osmačtyřiceti. Téměř po roce smá pak šanci obléknout národní dres i ofenzivní záložník Ondřej Lingr.

Po víkendu musel Denia učinit šest změn

Po posledním ligovém víkendu však musel Santi Denia oželet hned pět slávistů – Davida Zimu, Tomáše Vlčka, Lukáše Provoda, Davida Juráska a a Tomáše Chorého. K nim se přidal i plzeňský útočník Denis Višinský.

Už nedělního šlágru Slavie s Plzní se neúčastnil stoper David Zima, jemuž se nepodařilo plnohodnotně doléčit zranění kotníku. V Edenu se pak nepředstavil ani zmiňovaný plzeňský forvard Višinský. Během náročného zápasu v Edenu pak toho měli dost útočník Chorý, jenž duel opouštěl předčasně po kolapsu v závěru. Kromě toho měl zdravotní potíže s kolenem a v posledních dnech bojoval i s nachlazením. Stoper Vlček si pak přivodil zranění třísla. Přestože Provod do nedělního šlágru nastoupil, avšak jako střídající hráč, stále ho trápí zranění, kvůli kterému měl před tím třízápasovou pauzu, a tak se ze srazu ihned odhlásil. A srazu se nezúčastnil ani obránce Jurásek, jenž byl v Edenu v závěru zápasu střídán.

A tak se tedy dodatečně do nominace dostal třeba dvaadvacetiletý defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši. Ten si o ni řekl svými výkony z úvodu sezóny v belgickém Saint-Gilloise, přičemž naposledy skóroval i v zápase Evropské ligy proti Plzni. Slávistický odchovanec, jenž před odchodem do Belgie hrál v Ostravě, byl původně nominován do reprezentace do 21 let, její kouč Michal Bílek se tak bude muset obejít bez něj.

Šanci díky omluvenkám dostal i další odchovanec Slavie, kometa ligy Martin Šubert. Tento čtyřiadvacetiletý mladoboleslavský záložník momentálně překvapivě vede tabulku ligových střelců se šesti brankami na kontě.

Chorého pak v pozici hroťáka zřejmě nahradí Václav Sejk, ačkoliv má dosud jediný reprezentační start. Za Vlčka si vybral Denia Vitíka, navzdory tomu, že se v dresu Boloni od začátku nové sezóny ještě ani jednou nepředstavil. Místo Provoda má šanci si navléct reprezentační dres i Daniel Vašulín, což tak znamená, což svého zástupce v národním týmu má i ligový nováček Zbrojovka Brno, za kterou však od začátku sezóny vstřelil již čtyři branky. Posledním novým jménem v nominaci je pak jablonecký obránce Jiří Sláma.

Realizační tým doplněn i o trenéra brankářů a kondiční trenéry

Jak bylo již dříve avizováno, právě na nominační tiskové konferenci byl představen i zbytek nového realizačního týmu. K Santimu Deniovi, Pablu Amovi a Radku Bejblovi byl tak představen ještě trenér brankářů Španěl Rúben Martínez a česko-španělská dvojice kondičních trenérů Ondřej Kraják-Víctor Ruiz. Nedvěd ještě dodal jednu novinku: „Doplnili jsme realizační tým o nutričního poradce, děláme všechno pro to, abychom byli úspěšní.“

Připomeňme, že následující reprezentační pauza bude poprvé prodloužená na 16 dní, během kterých čeští fotbalisté v rámci elitní ligy A ve skupině 3 Ligy národů UEFA odehrají čtyři zápasy. Doma s Chorvatskem (26.9.), doma s Anglií (29.9.), venku s mistry světa, tedy se Španělskem (3.10.) a vše vyvrcholí venku ve veleslavném Wembley s Anglií (6.10.).

Nominace fotbalové reprezentace na Ligu národů

Brankáři: Lukáš Horníček (Newcastle), Antonín Kinský (Tottenham), Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Obránci: Vladimír Coufal, Robin Hranáč (oba Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia), Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.)*, Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Matěj Ryneš (Sparta), Michal Sáček (Zabrze/Pol.), Jiří Sláma (Jablonec)*, Martin Vitík (Boloňa)*

Záložníci: Lukáš Ambros (Anderlecht), Pavel Bucha (Cincinnati/MLS), Lukáš Červ (Plzeň), Adam Karabec, Roman Macek (oba Sparta), Alex Král (FC Kodaň), Ondřej Lingr (Kielce/Pol.), Michal Sadílek (Slavia), Matěj Radosta (Teplice), Martin Šubert (Ml. Boleslav)*, Pavel Šulc (Lyon)

Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Václav Sejk (Olomouc)*, Daniel Vašulín (Zbrojovka)*

* Dodatečně nominovaní hráči (místo zraněných Davida Zimy, Tomáše Vlčka, Denise Višinského, Lukáše Provoda, Davida Juráska a Tomáše Chorého)

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Zdroj: Libor Novák

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