Nejsme teroristé, ale oběti. Pezeškiján v OSN obvinil USA ze zabíjení dětí

Íránský prezident Masúd Pezeškiján vystoupil s projevem na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Jeho vystoupení vyvolalo okamžitou reakci americké strany, když jediný přítomný delegát Spojených států po několika minutách ze sálu odešel. Íránský lídr se ve svém projevu přímo vymezil vůči vyjádřením amerického prezidenta Donalda Trumpa z předchozího dne. Pezeškiján odmítl obvinění z terorismu a zdůraznil, že jeho země odmítá ustupovat vnějšímu tlaku.
Představitel Teheránu před světovými lídry prohlásil, že Íránci nejsou teroristé, ale naopak oběti terorismu. Ve svém projevu připomněl smrtonosný úder na íránskou základní školu ve městě Mínáb na počátku válečného konfliktu, při kterém zahynulo 120 dětí a 26 učitelů. Zmínil také útok na sportovní halu, zabití bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího a atentáty na íránské vědce. Podle jeho slov Spojené státy a Izrael použily zbraně s vícehlavicovými systémy a zabíjely nevinné civilisty.
Právě v momentě, kdy íránský prezident popisoval útoky na školu a obvinil Spojené státy ze smrti nevinných dětí, americký delegát vstal a opustil jednací sál. Pezeškiján zdůraznil, že oběti těchto úderů se nedopustily žádného zločinu ani prohřešku. Incident podtrhl hlubokou propast mezi oběma zeměmi v průběhu trvajícího vojenského konfliktu. Vyšetřování úderu na školu ze strany amerického ministerstva obrany přitom stále probíhá.
Íránský prezident vzkázal americkému prezidentovi, že odpor íránského lidu vůči sankcím, tlaku a šikaně bude pouze sílit. Prohlásil, že Írán nikdy nesklopí hlavu ani neklekne na kolena před cizí mocí. Svět založený pouze na síle a jazyku války podle něj nemůže být bezpečný pro nikoho. Zdůraznil, že vojenská síla nesmí nahradit legitimitu a terorismus nesmí zastoupit politiku a vyjednávání.
Pezeškiján vyzval ostatní státy ke spolupráci v zájmu dosažení skutečného míru a stability v regionu. Uvedl, že Írán podává ruku světu nikoli ze slabosti, ale z hluboké víry ve vlastní sílu a stálost. Žádný stát v tomto regionu podle něj nemůže dosáhnout bezpečnosti samostatně bez ohledu na ostatní. Buďto se podaří vybudovat společnou bezpečnost, nebo budou všichni žít v trvalé nejistotě.
Významnou část projevu věnoval íránský lídr situaci v Hormuzském průlivu a námořní blokádě. Prohlásil, že Teherán nedovolí žádnému národu využívat tuto klíčovou vodní cestu k agresi a zároveň odepírat Íránu přístup k jeho vlastním vodám. Lodní doprava v tomto strategickém průlivu se od vypuknutí války výrazně snížila. Spojené státy na íránské přístavy uvalily blokádu a jejich námořnictvo přesměrovalo desítky obchodních lodí.
V otázce jaderného programu prezident odmítl obvinění z vývoje zbraní a obhajoval právo své země na mírovou technologii. Zdůraznil, že Írán usiluje o jadernou energii pro pokrok, rozvoj zemědělství a zajištění dodávek elektřiny. Teherán podle něj nikdy nepřistoupí na to, aby jaderná technologie zůstala výhradním výsadním právem pouze hrstky vyvolených států. Výslovně uvedl, že Írán nechce jaderné zbraně, ale odmítá jakákoli omezení pro mírové využití jaderné energie.
Obranné systémy země jsou podle íránského prezidenta nezbytností pro ochranu před vnějšími útoky a k zabezpečení budoucnosti národa. Vojenská síla Íránu má sloužit výhradně k tomu, aby si žádný protivník nemyslel, že bombardování íránských měst zůstane bez odpovědi. Pezeškiján v závěru svého vystoupení zdůraznil, že mír nepřijde z bojiště, ale z garantování bezpečnosti obyvatelům Íránu. Defenzivní kapacity tak mají plnit především odstrašující roli.
Související
Trump posunul tabu. V OSN otevřeně mluvil o zničení jiné země
USA a Írán absolvovaly v New Yorku první jednání od selhání příměří
Aktuálně se děje
před 2 hodinami
Ruské ozbrojené síly podnikly rozsáhlý celodenní útok na Kyjev
před 3 hodinami
Nejsme teroristé, ale oběti. Pezeškiján v OSN obvinil USA ze zabíjení dětí
před 4 hodinami
Trump posunul tabu. V OSN otevřeně mluvil o zničení jiné země
před 6 hodinami
"Právo postupně nahrazuje hrubá síla." Pavel se v projevu v OSN opřel do velmocí
před 6 hodinami
Trump opevňuje Washington. Bílý dům se mění v pevnost
před 7 hodinami
Si Ťin-pching míří do Washingtonu. Sejde se s Trumpem v Bílém domě
před 8 hodinami
Prop trading láká tisíce Čechů. Co dělat, když trader poruší pravidla nebo se neshodne s firmou?
před 8 hodinami
Ruský vojenský vrtulník vlétl do polského vzdušného prostoru
před 9 hodinami
Carney se veřejně vysmál Trumpovi. V projevu parodoval jeho gestikulaci
před 10 hodinami
Automatizovaní boti i podvržené webovky. Burnham popsal, jak Rusko vede válku pomocí fake news
před 11 hodinami
USA a Írán absolvovaly v New Yorku první jednání od selhání příměří
před 11 hodinami
Dopady supersilného El Niňo budou masivní. Zemře nejméně půl milionu lidí, spočítali vědci
před 12 hodinami
AI končí. Pojem "umělá inteligence" se používat nebude, rozhodl Trump
před 13 hodinami
Ukrajinou neskončí. Rusko může použít drony, rakety nebo zahájit pozemní invazi do jiné země, varoval Zelenskyj
před 14 hodinami
Fact check: Neukončil 8 válek, kvůli oteplování lidé umírají. Trump pronesl v OSN řadu nepravdivých výroků
před 15 hodinami
Monstrum páté kategorie. U Mexika se vlivem El Niño zformoval jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
před 16 hodinami
Slibná předpověď počasí. Babí léto nebude krátké, tvrdí meteorologové
před 22 hodinami
OBRAZEM: Stovky lidí čekaly před ČNB na výroční pětitisícovku
včera
OBRAZEM: Dva roky čekání jsou u konce. Nová lanovka na Petřín vyvezla první cestující
včera
Opilý muž zapálil dům, i když uvnitř byly děti. Teď mu hrozí vězení
Otřesným případem se během září zabývali karlovarští kriminalisté. Šestačtyřicetiletého muže z Karlovarska obvinili z poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž měl před dvěma týdny zapálit dům, v němž se nacházely i děti.
Zdroj: Jan Hrabě