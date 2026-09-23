Prop trading láká tisíce Čechů. Co dělat, když trader poruší pravidla nebo se neshodne s firmou?

Obchodování s cizím kapitálem (prop trading) se za poslední tři roky stalo jedním z nejrychleji rostoucích odvětví online tradingu. Co se ale děje, když trader poruší pravidla, nebo se neshodne s firmou na výkladu podmínek?
Jednou z firem, které model prop tradingu v Česku zpopularizovaly, je společnost Fintokei. Zájemci si mohou vyzkoušet prop trading s Fintokei, který funguje na principu placené zkušební výzvy s následným přístupem k testovacímu kapitálu. Právě proto, že jde o byznys postavený na přísných pravidlech, stojí za to vědět, jak podobné firmy fungují a na co si dát pozor.
Jak prop trading funguje
Zájemce zaplatí vstupní poplatek a v takzvané výzvě musí na demo účtu dosáhnout stanoveného zisku, aniž by přitom porušil limity pro riziko. Pokud uspěje, dostane k dispozici virtuální kapitál firmy (v případě Fintokei od desítek tisíc do milionů korun) a o skutečně vydělané peníze se dělí s firmou v předem daném poměru, u prop firem obvykle mezi 70 a 90 procenty ve prospěch tradera.
Pravidla porušení limitu u prop firem
Klíčovým nástrojem, kterým prop firmy chrání svůj kapitál, jsou takzvané drawdown limity. Nejčastěji jde o dva parametry:
- maximální denní ztrátu, tedy kolik smí účet klesnout během jednoho obchodního dne,
- a maximální celkovou ztrátu, počítanou obvykle od počátečního nebo historicky nejvyššího zůstatku účtu.
Jakmile trader jeden z limitů překročí, i jen o zlomek procenta, program podle podmínek automaticky končí a účet je uzavřen. Konkrétní hodnoty se liší program od programu a mění se i v čase, proto je vždy potřeba ověřit si aktuální parametry přímo v podmínkách zvoleného programu na webu dané firmy.
Proč bývá trader u prop firmy zamítnut
Podle odborných webů věnujících se tradingu neprojde prvním pokusem o výzvu velká část zájemců. Mezi nejčastější důvody zamítnutí patří:
- překročení denního nebo celkového drawdownu – nejčastější a nejjednodušší důvod k ukončení programu;
- přehnaně velké riziko na jeden obchod – začátečníci často riskují 5 až 20 procent kapitálu místo doporučeného 1 až 2 procenta;
- overtrading a emoční obchodování – snaha rychle dohnat ztrátu vede k impulzivním obchodům bez plánu;
- porušení pravidel konzistence – u některých programů existuje pravidlo, že žádný jednotlivý den nesmí tvořit nepřiměřeně vysoký podíl na celkovém zisku, což má zabránit jednorázovým „vabank“ obchodům.
Firmy podobné důvody obvykle nekomunikují jako trest, ale jako ochranu vlastního kapitálu.
Reklamace a řešení sporů u Fintokei
Fintokei není regulovanou investiční společností ani bankou, ale jde o evaluační a technologickou firmu, která svým klientům nesvěřuje reálné peníze, ale přístup k simulovanému kapitálu.
To má zásadní důsledek: spory mezi traderem a firmou tak nespadají pod dohled finančního arbitra ani ČNB, jako je tomu u regulovaných brokerů, ale řídí se běžnými obchodními podmínkami dané firmy podle českého občanského zákoníku.
V praxi to znamená, že Fintokei sporné případy porušení pravidel řeší individuálně přes zákaznickou podporu, kde si trader může vyžádat kontrolu obchodního deníku a vysvětlení, proč byl účet uzavřen.
Pokud spor přesto nelze vyřešit dohodou, může se spotřebitel (stejně jako u jiných online služeb) obrátit na Českou obchodní inspekci nebo využít mimosoudní řešení sporů podle zákona o ochraně spotřebitele. Než k tomu ale dojde, vyplatí se mít od začátku prostudované podmínky programu a případné sporné obchody si sami dokumentovat.
Prop trading může být zajímavou cestou, jak si vyzkoušet obchodování bez rizika vlastního velkého kapitálu, rozhodně ale nejde o zkratku k jistému výdělku. Kdo se do něj pouští, měl by počítat s tím, že pravidla jsou nastavena přísně a jejich dodržování je jedinou cestou, jak se k reálným výplatám vůbec dostat.
15. července 2026 16:57
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Zdroj: Jan Hrabě