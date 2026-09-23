"Právo postupně nahrazuje hrubá síla." Pavel se v projevu v OSN opřel do velmocí

Prezident Petr Pavel vystoupil na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku s varovným projevem. Ve svém vystoupení poukázal na vznikající mocenské vakuum v mezinárodní politice, v němž podle jeho slov právo postupně nahrazuje hrubá síla. Hlava státu zdůraznila, že agresivní postoj Ruské federace představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celého evropského kontinentu. Pavel se ve své řeči podrobně věnoval situaci na Ukrajině i dalším globálním dopadům probíhajícího konfliktu.
V souvislosti s válkou na Ukrajině prezident upozornil na obrovské utrpení, které ruská agrese neustále způsobuje tamnímu obyvatelstvu a civilistům. Dále zmínil nedávné incidenty spojené s Ruskem v dalších evropských zemích, například události na letišti v německém Lipsku. Podle české hlavy státu tyto kroky jasně ukazují, že rizika spojená s ruskou politikou se neomezují pouze na ukrajinské bojiště. Pavel proto apeloval na mezinárodní společenství, aby nepodceňovalo narůstající bezpečnostní hrozby.
Dopady ruské agrese podle Petra Pavla sahají daleko za hranice Evropy a ovlivňují celosvětovou stabilitu. Válka totiž výrazně narušila globální potravinovou bezpečnost, způsobila výpadky v zemědělské produkci, exportu i dodavatelských řetězcích. Tyto negativní důsledky pociťují obyvatelé České republiky, ještě citelněji však zasahují chudší regiony světa. Nejhorší dopady pociťují některé oblasti v Africe a další rozvojové země, které jsou přímo závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin.
Prezident ve svém vystoupení rovněž připomněl kandidaturu České republiky na nestálé křeslo v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Praha usiluje o toto významné postavení pro období let 2032 až 2033. Pavel v této souvislosti zdůraznil odhodlání České republiky aktivně přispívat k řešení globálních výzev a posilování mezinárodního práva. Získání tohoto mandátu představuje jednu z klíčových priorit české zahraniční politiky pro nadcházející období.
Významnou část svého projevu věnoval prezident také problematice překotného rozvoje umělé inteligence. Pavel varoval, že schopnost lidstva tuto moderní technologii efektivně spravovat a regulovat zaostává za tempem jejího vývoje. Podle jeho názoru představuje nekontrolovaný rozvoj nových technologií další výzvu, které musí mezinárodní společenství společně čelit. Zdůraznil potřebu vytvoření odpovídajících mechanismů, které zajistí bezpečné využití umělé inteligence.
Projev české hlavy státu rezonoval na půdě OSN v době, kdy delegáti diskutují o klíčových otázkách globální bezpečnosti a budoucího uspořádání světa. Pavel ve svých vyjádřeních spojil konkrétní bezpečnostní hrozby v Evropě se širšími ekonomickými a technologickými výzvami. Svým vystoupením potvrdil orientaci české zahraniční politiky na podporu mezinárodních institucí a principů kolektivní bezpečnosti. Česká republika tak ústy svého prezidenta jasně formulovala své postoje k nejvýznamnějším problémům současného světa.
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Zdroj: Jan Hrabě