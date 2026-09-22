OBRAZEM: Dva roky čekání jsou u konce. Nová lanovka na Petřín vyvezla první cestující

Adam Skála

22. září 2026 23:47

První den provozu nové lanové dráhy na pražském Petříně (22. září 2026)
Prohlédněte si 23 fotografií První den provozu nové lanové dráhy na pražském Petříně (22. září 2026) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po téměř dvouleté odstávce se na Petřín vrátila lanovka s novými vozy. První cestující se svezli v úterý ráno, přičemž první zájemci dorazili ke stanici Újezd ještě před zahájením provozu. Zpočátku byly fronty krátké, během dopoledne ale lidí postupně přibývalo.

Po téměř dvou letech se na Petřín vrátil provoz lanové dráhy. Nové vozy vyrazily s prvními cestujícími v úterý 22. září v 7 hodin ráno. U stanice Újezd už kolem 6:30 čekali první zájemci, někteří nadšenci si kvůli premiérové jízdě přivstali dokonce o několik hodin.

Pražský dopravní podnik nasadil dvě zcela nové kabiny čtvrté generace. Oproti předchozím soupravám mají více prosklených ploch, takže cestujícím nabídnou lepší výhled na Prahu. Každá z nich zároveň pojme až 120 lidí. Zajímavostí je světelný efekt při vzájemném míjení. V tu chvíli jedna kabina na druhou doslova „mrkne“.

Změnila se také podoba stanice na Újezdu. Její interiér a stěny nově zdobí práce výtvarníka Michala Škapy, který do prostoru zakomponoval několik výrazných sloganů. Mezi nimi jsou například „S láskou na kopec“, „Na Petřín with love“ nebo „Lift me up“. Nová výzdoba tak dodává prostoru osobitý charakter a odkazuje na samotnou lanovku i její spojení s Petřínem.

Lanovka jezdí každý den od 7:00 do 22:15 v patnáctiminutových intervalech. Trasa zůstala stejná a vede ze stanice Újezd přes Nebozízek na Petřín. Jízdenka nově stojí 100 korun, při nákupu v aplikaci PID Lítačka cestující zaplatí 90 korun.

Během téměř dvouleté odstávky prošla rozsáhlou rekonstrukcí nejen samotná trať, ale také související infrastruktura. Nové vozy vyrobila skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu studia Anny Marešové. Modernizace měla zajistit spolehlivější provoz a připravit lanovku na další desetiletí.

První ranní provoz přilákal desítky lidí, kteří si chtěli novou lanovku vyzkoušet mezi prvními. Zatímco brzy ráno byly u stanice Újezd jen menší zástupy, s blížícím se polednem lidí postupně přibývalo a fronty se výrazně prodloužily. Po dvou letech se tak jedna z nejznámějších pražských atrakcí znovu stala součástí městské dopravy.

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Zdroj: Libor Novák

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