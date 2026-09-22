Pitva potvrdila podezření. Policie odloží případ ztracených osob na jezeře Most

Policie definitivně uzavře případ dvou osob, které začaly být v létě pohřešovány po bouřce na jezeře Most. Pitva potvrdila, že tělo nalezené soukromým potápěčem v minulém týdnu patří druhému pohřešovanému.
V srpnu se přes Mostecko i celý Ústecký kraj přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem, po které se na jezeře Most ztratili dva lidé. Již den po zahájení pátrání bylo nalezeno tělo osmadvacetiletého pohřešovaného muže bez známek života. Druhou osobu se původně najít nepodařilo.
Až ve čtvrtek se objevily nové informace. "Na přítomnost lidského těla dnes policii upozornil soukromý potápěč. Policejní potápěči následně tělo z vody vyzvedli. Vzhledem k tomu, že jsme v jezeře pátrali po druhé pohřešované osobě, nelze v tuto chvíli vyloučit, že se jedná právě o ni," uvedla policie na sociální síti X. Zároveň avizovala, že totožnost potvrdí až genetická expertiza.
Nyní už jsou známé její výsledky. "Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného utonulého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu," řekl policejní mluvčí Václav Krieger pro Český rozhlas.
Mostecké jezero je antropogenní jezero, které vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu na území starého královského města Most. Má rozlohu přes 300 hektarů, maximální hloubka je 71 metrů. Veřejnosti je přístupné od září 2020.
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Zdroj: Libor Novák