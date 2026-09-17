Mohl ji zabít fentanyl. Smrt herečky Hayden Panettiere se konečně objasňuje

Hollywood v srpnu rozesmutnila zpráva o smrti herečky Hayden Panettiere, které bylo pouhých 36 let. Dlouho se nevědělo, proč bývalá partnerka boxera Vladimira Klička zemřela tak mladá. Nyní se v amerických médiích objevila informace, že roli sehrály návykové látky.
Podle informací webu TMZ měla úmrtí Panettiere způsobit jediná pilulka léku oxykodon. Jde o přípravek proti bolesti obsahující obávaný fentanyl. Zmíněný server tvrdí, že herečka měla dlouhá léta dealera v kalifornském Los Angeles, jenž pro ni sháněl léky z černého trhu, včetně oxykodonu.
Web dále uvedl, že zesnulá hvězda již den před smrtí užila několik látek a během osudného dne si pak vzala tabletku oxykodonu. Případ se vyšetřuje, přičemž úřady se snaží stanovit, jaká byla role samotného dealera v celé kauze.
Panettiere se před kamerou poprvé objevila už jako miminko v reklamě a následně se stala dětskou televizní hvězdou. Nejvíce ji proslavily role v televizních seriálech Hrdinové a Nashville. Ve druhém jmenovaném projektu ztvárnila postavu Juliette Barnesové, za kterou si vysloužila dvě nominace na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.
Rodačka ze státu New York se úspěšně věnovala také zpěvu. V roce 1999 byla dokonce nominovaná na cenu Grammy za písničku k animovanému filmu Život brouka.
Pro média byly vděčným tématem její vztahy se slavnými osobnostmi. Panettiere hned dvakrát tvořila pár s ukrajinským světovým šampionem v boxu Vladimirem Kličkem. Dvojice se dokonce zasnoubila a dočkala dcery, která dostala jméno Kaya Evdokia. V létě 2018 následoval definitivní rozchod.
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Zdroj: Libor Novák