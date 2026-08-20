Předčasné smrti Hayden Panettiere lituje i Kličko. S herečkou má dceru

Netrpělivě se už od pondělí čekalo, jaká bude reakce Vladimira Klička na nečekanou smrt jeho bývalé partnerky Hayden Panettiere, která rozesmutnila celý svět. Někdejší boxerský šampion se s matkou své dcery rozloučil na sociálních sítích.
Kličko přiznal, že ho pondělní smutná zpráva hluboce zarmoutila. "Opustila tento svět příliš brzy. Hayden byla - přestože již nebyla mou partnerkou - důležitou součástí mého života a matkou naší dcery," napsal na síti X a ocenil také, čeho dosáhla v umělecké kariéře. "Nic nevymaže časy, které jsme spolu zažili, ani místo, které měla v našich životech," podotkl.
Bývalý boxer slíbil, že před dcerou bude o její mamince vždy mluvit s respektem. Rodině zesnulé herečky vyjádřil upřímnou soustrast a vyzval všechny, aby respektovali žádost rodiny o zachování soukromí v této nesmírně těžké době.
Panettiere se před kamerou poprvé objevila už jako miminko v reklamě a následně se stala dětskou televizní hvězdou. Nejvíce ji proslavily role v televizních seriálech Hrdinové a Nashville. Ve druhém jmenovaném projektu ztvárnila postavu Juliette Barnesové, za kterou si vysloužila dvě nominace na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.
Rodačka ze státu New York se úspěšně věnovala také zpěvu. V roce 1999 byla dokonce nominovaná na cenu Grammy za písničku k animovanému filmu Život brouka.
Pro média byly vděčným tématem její vztahy se slavnými osobnostmi. Panettiere hned dvakrát tvořila pár s ukrajinským světovým šampionem v boxu Vladimirem Kličkem. Dvojice se dokonce zasnoubila a dočkala dcery, která dostala jméno Kaya Evdokia. V létě 2018 následoval definitivní rozchod.
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Zdroj: Jan Hrabě