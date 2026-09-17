Česko bude poprvé v historii předsedat Radě OECD

Česká republika dosáhla významného mezinárodního úspěchu, když byla zvolena do čela nejvyššího orgánu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vedení zasedání Rady OECD na ministerské úrovni převezme poprvé ve své historii. Svěření této role ze strany zástupců nejvyspělejších ekonomik světa přináší zemi možnost prosazovat vlastní politické i hospodářské priority. Český hlas tím výrazně posílí v debatách o dalším směřování globální ekonomiky a rozvoje.
Pověření předsednictvím pro rok 2027 přichází více než tři desetiletí od chvíle, kdy se Česká republika stala plnohodnotným členem této mezinárodní organizace. Do společenství sdružujícího osmatřicet hospodářsky nejvyspělejších států světa vstoupila Česká republika jednadvacátého prosince roku 1995. Aktuální rozhodnutí členských zemí představuje jasné potvrzení důvěry v českou státní politiku a ekonomickou stabilitu. Diplomatičtí zástupci usilovali o získání této významné pozice po dobu několika měsíců intenzivního vyjednávání.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka označil na webu ministerstva získání předsednictví za velký úspěch české diplomacie. Podle jeho vyjádření dostane stát příležitost ukázat, že není pouze pasivním příjemcem mezinárodních doporučení, ale aktivním aktérem s vlastní vizí. Hlavními tématy českého vedení mají být podpora ekonomické svobody, zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj moderních technologií. Šéf české diplomacie zdůraznil, že se zaměří také na odstraňování zbytečných překážek pro podnikání a boj proti nadbytečné byrokracii.
Rada OECD na ministerské úrovni představuje vůbec nejvyšší politické fórum celé organizace. Zasedání tohoto klíčového orgánu se koná pravidelně jednou ročně, zpravidla na začátku měsíce června. Výsledky jednání zásadním způsobem určují celkové politické směřování společenství a stanovují priority pro jeho další činnost. Společenství členských států patří k nejvlivnějším institucím v oblastech obchodu, investic, vzdělávání a inovací.
Zvolení do čela zasedání přináší České republice řadu konkrétních organizátorských i obsahových povinností. Česká strana se bude přímou měrou podílet na stanovení hlavního tématu i celkového programu celého ministerského setkání. Národní zástupci a vysocí představitelé státu budou zároveň osobnostně řídit hlavní jednací bloky. Vedení zasedání tak umožní zviditelnit klíčové postoje státu v mezinárodním prostředí.
Přípravy předsednické role budou probíhat v úzké součinnosti několika českých ministerstev. Na organizaci se vedle Ministerstva zahraničních věcí podělí také Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavní programové priority dojedná česká strana v nadcházejících měsících se sekretariátem organizace. Na stanovení konkrétních bodů programu se budou podílet rovněž zástupci jednotlivých partnerských zemí.
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Zdroj: Libor Novák