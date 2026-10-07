Francouzská policie kvůli mladíkovi, který přišel o ruku, zavádí zásadní změnu

Libor Novák

7. října 2026 15:31

Francouzská policie, ilustrační foto
Francouzská policie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Francouzské úřady dočasně pozastavily používání zásahových granátů při usměrňování studentských protestů, které v současnosti zasáhly celou zemi. K tomuto rozhodnutí přistoupilo ministerstvo vnitra po vážném incidentu, při kterém patnáctiletý mladík přišel o ruku. 

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez oznámil, že moratorium potrvá do doby, než se přesně objasní okolnosti události v severofrancouzském městě Lens. Zásah vyvolal ostrou kritiku ze strany studentů i rodičů, kteří policejní složky obviňují z použití nepřiměřené síly proti mladistvým.

Samotný incident se odehrál poblíž střední školy Auguste Béhala v Lens během střetů mezi policií a skupinou více než dvou stovek studentů. Podle oficiálního vyjádření místních úřadů házeli protestující na policisty kamení a pyrotechniku, načež byla použita rozháněcí výbuška.

Zatímco úřady tvrdí, že mladík výbušku sebral ze země a ta mu následně explodovala v ruce, přítomní studenti uvádějí, že byl zasažen přímo střelbou zásahové jednotky. Generální inspekce francouzské policie již zahájila osmnáct vyšetřování, která mají prověřit přiměřenost postupů bezpečnostních složek během demonstrací.

Používané omračující granáty jsou sice klasifikovány jako nesmrtící zbraně, při explozi však vymršťují malé gumové projektily a mohou způsobit vážná zranění. Rozhodnutí o jejich dočasném stažení vyvolalo skepsi u policejních odborů, které varují před nárůstem násilí při přímých střetech.

Zástupce policejních odborů UNSA Jean-Paul Nascimento uvedl, že krok ministerstva byl učiněn pod vlivem emocí a policisté teď čelí stále agresivnějším skupinám. Bez možnosti rozhánět dav na dálku podle něj hrozí častější fyzické potyčky zblízka a potenciálně ještě vyšší počet zraněných.

Napětí ve společnosti dále vyostřil případ čtrnáctiletého chlapce, kterého nedávno zasáhl slzný granát do obličeje ve městě Saint-Ouen-l'Aumône. Mladík při incidentu utrpěl zlomeninu čelisti a přišel o několik zubů, přičemž zúčastněný policista byl již obviněn z trestného činu.

V Belfortu na východě země navíc prokuratura zahájila stíhání pro podezření z pokusu o vraždu poté, co sedmnáctiletý student obvinil policistu, že mu při zatýkání držel hlavu pod vodou. Samotný chlapec však čelí obvinění ze závažného napadení, protože předtím policistu údajně napadl.

Vlna školních protestů způsobuje rozsáhlé komplikace po celé Francii, kde bylo plně nebo částečně uzavřeno více než pět set vzdělávacích zařízení. Ministr školství Édouard Geffray před Národním shromážděním uvedl, že dvacet čtyři škol bylo zapáleno nebo vandalizováno do té míry, že zůstanou zavřené několik týdnů.

Tento stav přímo ovlivnil výuku více než třiceti tisíc žáků a studentů. Do ulic francouzských měst vyšly stovky tisíc lidí požadujících zlepšení podmínek ve školství, přičemž policie proti demonstrantům nasadila slzný plyn i vodní děla.

Podle údajů ministerstva vnitra bylo jen během jediného dne zadrženo téměř pět set lidí a více než čtyři desítky příslušníků bezpečnostních složek utrpěly zranění. Celkově si protesty, které trvají od poloviny září, vyžádaly stovky zraněných na straně studentů, školního personálu i policistů.

Zadrženo bylo v tomto období již přes šest tisíc pěti stovek osob. Prezident Emmanuel Macron proto svolal mimořádné jednání s premiérem Sébastienem Lecornuem a dalšími klíčovými ministry s cílem najít východisko z narůstající krize.

Organizátoři ze studentských odborů odhadují účast na demonstracích až na čtyři sta padesát tisíc lidí, což výrazně přesahuje oficiální vládní odhady. Studentské spolky již ohlásily další vlnu celostátních protestů a vyzvaly ministra vnitra, aby zklidnil policejní složky a apeloval na jejich přiměřenost. K situaci se má ve svém večerním projevu vyjádřit také francouzský premiér.

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