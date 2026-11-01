Zemřel textař Pavel Žák, psal pro hvězdy české popové scény

Českou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva během víkendu na přelomu října a listopadu. Ve věku 85 let zemřel úspěšný textař a skladatel Pavel Žák, jehož písně či texty měly v repertoáru mnohé hvězdy tuzemské popmusic.
O Žákově úmrtí informovala například televizní stanice CNN Prima News, která se odvolává na vyjádření rodiny zesnulého.
Žák byl rodákem z Rychnova nad Kněžnou a po maturitě v Hradci Králové úspěšně absolvoval studium na Akademii múzických umění v Praze. První písně pomohl napsat pro Karla Hálu, Hanu Hegerovou nebo Evu Olmerovou.
Nakonec se podepsal pod více než 1300 písňových textů, přičemž ty nejznámější zná velká část české společnosti. Textařsky se totiž podílel na hitech Holky z naší školky dua Stanislav Hložek a Petr Kotvald, Duhová víla pro Hanu Zagorovou nebo Zrcadlo pro Karla Černocha. Žákovy texty měli v repertoáru i další interpreti, například Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Marie Rottrová nebo Petr Rezek.
Rychnovský rodák působil také jako dramaturg a zvukový režisér na Světové výstavě v kanadském Montrealu. Zároveň se podílel na pořadech Československého rozhlasu či Československé televize. Namátkou šlo o relace Houpačka, Radionokturno nebo Koncert Mikrofóra.
Žák se v uplynulých letech dočkal i státního vyznamenání. Bývalý prezident Miloš Zeman jej v roce 2021 během svého mandátu ocenil Medailí Za Zásluhy za přínos v oblasti kultury a umění.
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Zdroj: Jan Hrabě