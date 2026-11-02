Předpověď počasí na nový týden. Hrozí mrazy, mrznoucí mlhy i sněžení

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. listopadu 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Předpověď počasí na další podzimní týden, konkrétně první ryze listopadový, se neobešla bez varování. Meteorologové upozornili na hrozbu nočních mrazů, očekávají se také mrznoucí mlhy a sněhové srážky na horách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Předpověď předpokládá hodně oblačnosti v první polovině úvodního listopadového týdne. Srážky budou nicméně jen ojedinělé. Na horách mohou být častější, v polohách nad 800 metrů může sněžit. 

"Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 5 do 1 °C, při zmenšené oblačnosti i kolem -1 °C, nejvyšší v intervalu 5 až 10 °C. Vítr bude slabý, během dne převážně mírný severovýchodní a zejména na Moravě a ve Slezsku v úterý a ve středu místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h)," uvedli meteorologové na facebooku. 

Druhou polovinu nadcházejícího týdne bude doprovázet inverzní charakter počasí. Očekává se slunečno, zejména ráno a odpoledne hrozí výskyt mlh, které mohou být i mrznoucí. V závěru období se mlhy na některých místech udrží po celý den. 

"Pozor na nejnižší noční nebo ranní teploty, které budou převážně pod bodem mrazu v intervalu 0 až -5 °C, nejvyšší denní ještě mezi 5 až 10 °C," dodali odborníci. 

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