Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy

Evropská komise předběžně schválila závěrečnou žádost o výplatu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Česko v ní žádá o zbývající prostředky z celkové alokace 214,6 miliardy korun určené na realizaci Národního plánu obnovy (NPO).
Podpora z Národního plánu obnovy přispívá k modernizaci Česka, rozvoji veřejných služeb i transformaci energetiky. Vyplacení evropských prostředků je podmíněno splněním stanovených milníků a cílů, které zahrnují strategické investice i důležité reformy, například v oblasti rozvoje komunitní energetiky.
"Národní plán obnovy patřil mezi priority České republiky. Díky společnému úsilí se podařilo naplnit stanovené závazky a dosáhnout konkrétních výsledků, které přinášejí prospěch celé společnosti. Děkuji všem, kteří se na realizaci tohoto jedinečného projektu podíleli," řekl první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Závěrečná žádost o platbu se vztahuje také k projektům zaměřeným na modernizaci veřejné dopravy v Praze a zavádění 5G pokrytí železničních koridorů. Patří mezi ně rovněž výstavba dvou univerzitních kampusů pro vzdělávání a špičkový výzkum, podpora dostupného bydlení prostřednictvím finančního nástroje nebo vznik Českého onkologického institutu ve FN Motol. Prostředky z NPO podpořily také rozvoj digitálních dovedností učitelů na školách po celé České republice a vznik nových bytů a domů komunitního bydlení, které pomáhají vytvářet bezpečné a důstojné prostředí pro ohrožené děti.
"Za klíčové pro úspěšné završení Národního plánu obnovy považuji to, že jsme i v závěrečné fázi zachovali potřebné tempo implementace. Včasné předložení závěrečné žádosti o platbu a její rychlé a kladné posouzení ze strany EK řadí Českou republiku k úspěšným členským státům EU z hlediska plnění stanovených milníků a cílů a čerpání prostředků z RRF," uvedla vrchní ředitelka sekce fondů Evropské unie Ministerstva průmyslu a obchodu Jitka Opičková.
Předběžné schválení závěrečné žádosti o platbu ve výši přibližně 23 miliard korun, včetně předfinancování, navazuje na splnění závěrečných 38 milníků a cílů. Konečné schválení žádosti ještě podléhá posouzení Hospodářského a finančního výboru. Vyplacení prostředků se očekává v prosinci letošního roku.
Celkem tak Česká republika využije téměř celou alokaci 214 miliard korun, a to prostřednictvím grantů ve výši přibližně 208 miliard korun a půjčky ve výši přibližně 6 miliard korun. Národní plán obnovy bude tímto z hlediska čerpání završen. Realizace plánu probíhala od roku 2021 a celkem bylo vykázáno splnění 306 milníků a cílů v rámci sedmi žádostí o výplatu.
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Zdroj: Jan Hrabě