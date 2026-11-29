Čeští důchodci si již za několik týdnů polepší díky pravidelné lednové valorizaci penzí, ale dostanou ještě dva tisíce korun nad rámec zákonného zvýšení. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) nejde o rozmazlování.
Babišova vláda na jednom ze zářijových jednání schválila lednovou valorizaci, takže základní výměra se zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra stoupne o dvě desetiny procenta, tedy o 34 korun u průměrného starobního důchodu. Ten by v příštím roce měl činit 22 196 korun měsíčně.
Koalice se zároveň dohodla na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2 000 korun, což kritizují někteří opoziční politici. Havlíček v rámci obhajoby tohoto kroku zmínil, že rostou například ceny energií.
"Pokud dostane senior 2 000 korun jednorázový příspěvek, myslíte, že to je nějaké rozmazlování? Já si to teda nemyslím. Ano, dali jsme tam ten dvoutisícový příspěvek každému seniorovi s ohledem na jejich životní situaci a na rostoucí náklady, které tady jsou v posledních několika letech," uvedl ministr průmyslu v televizním pořadu Za pět minut dvanáct na Nově.
Podle předsedy STAN by se však státní prostředky neměly rozhazovat. "Na jedné straně dáváte 2 000 seniorům a podívejte se na druhé věci. Nedáváte na krajské komunikace, po kterých jezdí k lékařům. V téhle chvíli zvyšujete peníze za vodu, kterou finálně určitě zaplatí lidé. Takže vy se na jedné straně tváříte, že jim dáváte nějaký dáreček, a na druhé straně jim to zase z těch kapes a peněženek vytahujete," konstatoval.
Dvoutisícový bonus by měl dostat každý člověk, který pobírá starobní důchod. Ten se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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důchody , Karel Havlíček , Vít Rakušan (STAN) , důchodci, senioři
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Zdroj: David Holub