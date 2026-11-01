Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu.
"Pokud nepřátelé opět zahájí vojenské a teroristické útoky, budou to armádní jednotky Íránské islámské republiky a íránský národ, které rozhodnou o okamžiku a podmínkách konce konfliktu," řekl Chámeneí, který nebyl spatřen na veřejnosti od prvních okamžiků války na konci letošního února.
Ajatolláh se tak měl vyjádřit během setkání s nejvýše postavenými vojenskými veliteli. Podle Chámeneího má v případě útoku následovat okamžitá odveta, která nebude "zeměpisně omezená". Vůdce údajně také velitele vyzval, aby aktualizovali seznam íránských cílů.
Washington již měl vyzvat spojence z Perského zálivu, aby se připravily na další vlnu úderů, napsal web Times of Israel s odkazem na stanici MSNOW. Pentagon by k útokům mohl přistoupit již ve středu 4. listopadu, tedy pouhý den po kongresových volbách v polovině prezidentského mandátu.
Připravované útoky mají být sice krátké, ale intenzivní. Představitelé států Perského zálivu se nicméně snaží Washington přesvědčit o nutnosti deeskalace, protože se obávají íránských odvetných úderů. Podle jednoho ze zdrojů MSNOW by dokonce některá ze zemí mohla vyjádřit nesouhlasit s využitím amerických základen na svém území během operace.
Trump se v sobotu nechal slyšet, že USA nespěchají s dalšími útoky. "Zničili jsme jejich jaderný program. Pořád se musíme postarat o jedno či dvě místa, řekl bych. Zvládneme to během deseti minut," uvedl podle stanice CBS News.
Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia zatím nepadlo rozhodnutí o obnovení útoků. "Můžeme dosáhnout vojenských cílů, pokud budeme chtít. Pokud budeme něco potřebovat udělat vojensky, máme ty možnosti a všechno, abychom byli úspěšní. Preferujeme ale mírovou cestu," konstatoval šéf americké diplomacie.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Modžtaba Chámeneí , Írán , USA (Spojené státy americké) , Izrael
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Zdroj: Jan Hrabě