Teherán předložil seznam podmínek pro otevření Hormuzského průlivu. Ceny ropy rostou

Ceny ropy na světových trzích mírně vzrostly poté, co Teherán předložil seznam podmínek pro opětovné zpřístupnění strategického Hormuzského průlivu. Zahraniční benchmark Brent i americká lehká ropa si připsaly zhruba jedno procento, což odráží přetrvávající obavy investorů o dodávky energií.
Současná krize v klíčové vodní tepně, kudy proudí pětina světové ropy, trvá od červencového obnovení bojů a pádu červnového příměří. Íránská strana nyní požaduje ukončení amerických útoků, zrušení blokády přístavů, stažení cizích vojsk, odvolání sankcí, rozmrazení aktiv a finanční kompenzace za válečné škody.
Spojené státy mezitím reagují spíše zdrženlivě a prezident Donald Trump popsal diplomatické kontakty jako utlumené. Washington se namísto přímých ústupků spoléhá na rostoucí ekonomický tlak a inflační potíže, kterým íránské hospodářství pod tíhou sankcí čelí.
Teheránský šéf diplomacie Abbas Araghchi v neděli potvrdil, že obě země spolu momentálně přímo nejednají a k obnovení rozhovorů dojde až po nápravě dřívějších porušení dohody. Určité kontakty však nadále probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů.
Uzavření Hormuzského průlivu doprovázejí další komplikace v regionu, včetně aktivit Hutijů v oblasti Rudého moře, kteří blokují Bab al-Mandebský průliv a útočí na rafinérie. Tyto faktory drží ceny pohonných hmot v USA na výrazně vyšších hodnotách než před vypuknutím konfliktu.
Na domácí íránské scéně mezitím probíhají personální rošády v bezpečnostních strukturách. Nejvyšší vůdce Modžtaba Chámeneí jmenoval zkušeného vojenského poradce Mohsena Rezaeiho svým zástupcem v Nejvyšší radě národní bezpečnosti.
Rezaei nahradil Mohameda Baghera Zolghadra, jehož jménem byla o víkendu publikována výše zmíněná tvrdá íránská prohlášení a požadavky vůči Washingtonu. Zda tato změna ve vedení ovlivní vyjednávací pozici země, prozatím zůstává otázkou.
Pozornost veřejnosti v Íránu přitahuje také zdravotní stav a veřejné vystupování nového nejvyššího vůdce. Státní média v reakci na měsíce trvající spekulace o jeho zranění z jarních úderů oznámila, že v blízké době zveřejní aktuální záběry Modžtaby Chámeneího mezi lidmi.
Kromě mediálních výstupů Chámenei absolvoval také oficiální jednání s íránským prezidentem Masudem Pezeškianem. Oba představitelé společně prodiskutovali aktuální směřování národních vojenských a ekonomických záležitostí.
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Zdroj: Lucie Podzimková