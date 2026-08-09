Policie vyšetřuje útok v Tanvaldu jako dvojnásobný pokus o vraždu

Policie prozradila novinky z vyšetřování pátečního útoku v Tanvaldu v Libereckém kraji. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z dvojnásobného pokusu o vraždu. Podle nejnovějších informací už není nikdo ze zraněných v ohrožení života.
Policie se případem zabývá od pátečního odpoledne, kdy k násilnému trestnému činu v Tanvaldu došlo. "Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí," uvedla tehdy na sociální síti X.
V sobotu došlo k zásadnímu posunu ve vyšetřování útoku. "Ve věci pátečního násilného trestného činu v Tanvaldu probíhají úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, spáchaného na dvou osobách," sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.
K události došlo v ulici Horská, kde v pátek zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Tři lidé utrpěli zranění, všichni jsou mimo ohrožení života. Podle informací webu novinky.cz je jedním ze zraněných sám pachatel.
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Zdroj: Libor Novák