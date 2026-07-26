Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. července 2026 10:44

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie obvinila pětatřicetiletou ženu z vraždy v případu závažného zločinu, který se ve čtvrtek stal v Jablonci nad Nisou. Podezřelou již soud poslal do vazby, ke kauze se již nebudou zveřejňovat další informace. 

Kriminalisté v sobotu informovali, že zahájili trestní stíhání pětatřicetileté ženy, která čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Jablonecký okresní soud následně akceptoval návrh a poslal obviněnou do vazby.

"S ohledem na věk účastníků trestního řízení a rodinu nebudeme k případu zveřejňovat jakékoliv další informace," oznámila policie.

Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek, kdy uvedla, že od odpoledních hodin vyšetřuje zvlášť závažný zločin, ke kterému došlo v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Podle informací webu novinky.cz došlo k vraždě dítěte, kterou má mít na svědomí jeho matka. 

Policisté již dříve ujistili jabloneckou veřejnost, že nikomu z občanů v souvislosti se čtvrteční událostí nehrozí další nebezpečí. 

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