Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou

Policie obvinila pětatřicetiletou ženu z vraždy v případu závažného zločinu, který se ve čtvrtek stal v Jablonci nad Nisou. Podezřelou již soud poslal do vazby, ke kauze se již nebudou zveřejňovat další informace.
Kriminalisté v sobotu informovali, že zahájili trestní stíhání pětatřicetileté ženy, která čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Jablonecký okresní soud následně akceptoval návrh a poslal obviněnou do vazby.
"S ohledem na věk účastníků trestního řízení a rodinu nebudeme k případu zveřejňovat jakékoliv další informace," oznámila policie.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek, kdy uvedla, že od odpoledních hodin vyšetřuje zvlášť závažný zločin, ke kterému došlo v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Podle informací webu novinky.cz došlo k vraždě dítěte, kterou má mít na svědomí jeho matka.
Policisté již dříve ujistili jabloneckou veřejnost, že nikomu z občanů v souvislosti se čtvrteční událostí nehrozí další nebezpečí.
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Zdroj: David Holub