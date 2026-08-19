Detaily vraždy v Českých Budějovicích. K činu mělo dojít před zraky dětí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 14:42

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Až 18 let může za mřížemi strávit muž, jehož policisté v tomto týdnu obvinili z nedělní vraždy ženy v centru Českých Budějovic. Násilnému činu předcházely dlouhodobé neshody mezi partnery. Jeden z nich se rozhodl pro naprosto nepochopitelné řešení. 

Podle informací televizní stanice CNN Prima News si obviněný vše naplánoval a na partnerku nožem zaútočil před zraky dětí, které měl pár celkem čtyři. Motivem měla být žárlivost, protože zavražděná žena si údajně našla nového partnera. 

Policie o případu poprvé informovala v neděli odpoledne s tím, že českobudějovičtí kriminalisté vyšetřují násilný čin, kdy obětí je žena, která po útoku zemřela na místě. Podezřelého se podařilo dopadnout během několika minut.

Zadrženým je zhruba šedesátiletý muž, který podle vyšetřovatelů brutálně napadl mladší ženu na stezce kolem Vltavy u Jiráskova jezu v Českých Budějovicích. Oběť utrpěla bodné zranění, kterému na místě podlehla. 

Kriminalisté v pondělí večer obvinili podezřelého muže ze závažného zločinu vraždy a podali podnět na vzetí obviněného do vazby. "Motivem jeho činu byly dlouhodobější neshody mezi partnery, mužem útočníkem a zavražděnou ženou," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner v úterý dopoledne. Muži hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce až osmnácti let.

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